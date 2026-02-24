Riaditeľka Louvru odstúpila z funkcie

Elyzejský palác oznámil, že prezident rezignáciu prijal a vyzdvihol „akt zodpovednosti v čase, keď najväčšie múzeum sveta potrebuje upokojenie a nový silný impulz na realizáciu rozsiahlych bezpečnostných a modernizačných projektov“.
Do Louvru sa v októbri vlámali zlodeji a ukradli historické šperky v hodnote približne 88 miliónov eur, ktoré sa stále nenašli. Okrem toho prevádzku múzea opakovane narušili štrajky zamestnancov proti zlým pracovným podmienkam alebo technické problémy ako napríklad únik vody.Čítajte viac Poplach v Louvri: slávnu galériu opäť zaplavila voda, Mona Lisa mala šťastie