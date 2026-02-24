200-tisíc mŕtvych Rusov. Najkrvavejší rok ešte nedopočítali, padlo aj 7 000 dôstojníkov, Moskvu „šetria“

Údaje zahŕňajú iba ruských občanov a vychádzajú z overených záznamov o úmrtiach v otvorených zdrojoch, ako sú nekrológy a súdne dokumenty. Zverejnené údaje pokrývajú asi 45 až 65 percent obetí, skutočné straty na ruskej strane sú podľa vojenských analytikov vyššie, píše podľa BBC.
Väčšina zabitých (57 percent) boli dobrovoľníci, mobilizovaní vojaci a trestanci naverbovaní vo väzniciach. Novinári stále spracúvajú záznamy za rok 2025 a pôjde o najkrvavejší rok vojny, keďže podľa predbežných odhadov bolo zabitých viac ako 90 000 ruských vojakov.
Analýza BBC ukazuje, že zmluvu s armádou najčastejšie podpisujú obyvatelia malých miest a dedín, kde je nedostatok stabilnej a dobre platenej práce. V prvom roku tvorili značnú časť mŕtvych ľudia mobilizovaní v Ruskom okupovaných častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny.
Rusko stratilo takmer 7 000 dôstojníkov, z nich 77 percent boli nižšie hodnosti (od poručíka po kapitána) s kľúčovými funkciami priamo na bojisku. Zomrelo celkovo najmenej 13 ruských generálov.
Moskvu šetria
Podľa odhadu BBC najviac mŕtvych pochádza z republík Baškortostan (9300) a Tatarstan (7 500) a zo Sverdlovskej oblasti (6 700). Z Moskvy pochádza necelých 3200 obetí.
Januárový odhad washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) uviedol, že medzi februárom 2022 a decembrom 2025 Kremeľ prišiel o 1,2 milióna vojakov – zabitých bolo asi 325 000 a ďalších 875 000 bolo zranených alebo je nezvestných. Rusko správu CSIS odmietlo.Čítajte viac Ukrajinci chcú zničiť 50-tisíc Rusov mesačne. Je to možné? Vysvetľuje generál z Austrálie
Ruská armáda naposledy zverejnila oficiálny počet obetí v septembri 2022, keď vtedajší minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že na Ukrajine bolo zabitých necelých 6000 vojakov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok informovalo, že od začiatku bojov v roku 2022 bolo zranených viac ako 27 000 civilistov a 8 000 bolo zabitých.
Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Rusko v súčasnosti po štyroch rokoch bojov okupuje o niečo viac ako 19 percent územia Ukrajiny.