Peru: Haváriu vojenského vrtuľníka prežil iba pes jednej z obetí

Vrtuľník Mi-17 stratil rádiový kontakt v nedeľu popoludní a o deň neskôr našlo peruánske letectvo v jeho troskách 15 mŕtvych ľudí v departemente Arequipa na juhu krajiny. Medzi obeťami bolo aj sedem detí.
Záchranári našli psa vedľa tela majiteľa, 50-ročného plukovníka Javiera Noleho, ktorý bol na palube so svojou ženou a dvomi dcérami.
„Je to domáce zviera plukovníka Noleho, jediný preživší,“ povedal pre AFP anonymný zdroj. Miestne médiá informovali, že psa preventívne odviezli na veterinárnu kliniku.
Vrtuľník ruskej výroby vzlietol z mesta Pisco v departemente Ica. Záchranári ho lokalizovali o približne 300 kilometrov ďalej v meste Chala Viejo v Arequipe. Bol nasadený do záchranných operácií na pomoc obetí povodní, ktoré spôsobili rozsiahle škody. Peruánske vzdušné sily začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu nehody.Čítajte viac Nehoda vojenského vrtuľníka si v Peru vyžiadala 15 obetí