Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Epstein siaha na životy aj po smrti. Nórsky expremiér sa pokúsil o samovraždu

Epstein siaha na životy aj po smrti. Nórsky expremiér sa pokúsil o samovraždu

Bývalého nórskeho premiéra Thorbjörna Jaglanda kvôli nadmernej psychickej záťaži v súvislosti s vyšetrovaním jeho väzieb na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina hospitalizovali v nemocnici. Podľa nórskeho serveru iNyheter sa Jagland minulý týždeň pokúsil o samovraždu, píše TASR.

24.02.2026 22:08
Thorbjörn Jagland Foto: ,
Thorbjörn Jagland ešte ako generálny tajomník Rady Európy na zasadnutí Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti v Moskve 23. marca 2012.
debata

Server sa odvolával na „spoľahlivý zdroj“ a uviedol, že expremiérov stav je vážny. Nie je známe, v ktorom zdravotníckom zariadení liečia 75-ročného Jaglanda. Portál zároveň uvádza, že expremiérov právnik Anders Brosveet dosiahol dohodu s Nórskou asociáciou redaktorov, podľa ktorej o incidente médiá nemali písať.

Táto nedatovaná fotografia zverejnená americkým...
Táto nedatovaná fotografia zverejnená americkým...
+20Nedatovaná fotografia zverejnená americkým...

Meno bývalého premiéra sa objavilo v spisoch o Epsteinovi, ktoré koncom januára zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa týchto dokumentov sa Jagland a jeho príbuzní u Epsteina zdržiavali v rokoch 2011 – 2018.

Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr v rokoch 2009 až 2019 generálnym tajomníkom Rady Európy. V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier. Rada Európy mu v stredu odobrala imunitu.

Epsteinov ranč Zorro
Video
Animácia Epsteinovho ranču Zorro v Novom Mexiku s použitím satelitných záberov z viacerých zdrojov a dátumov. Zdroj: Reuters / Zdroj: Reuters
Epstein Čítajte viac Popularita nórskej kráľovskej rodiny prudko klesla. Posledne jej uškodila kauza Epstein
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nórsko #pokus o samovraždu #Jeffrey Epstein
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"