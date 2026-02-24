Fio bankaFio banka
Hegseth vydiera Anthropic: Pustite armáde neobmedzenú AI, inak stopneme biznis

Americký minister obrany Pete Hegseth chce firmu Anthropic donútiť, aby armáde umožnila používať svoju technológiu umelej inteligencie (AI) bez obmedzení, ktoré majú bežní používatelia. Dal jej lehotu do piatku, inak firma riskuje stratu vládnej zákazky.

24.02.2026 22:11
Dnes to napísal americký server Axios. Zdroj agentúry Reuters neskôr uviedol, že firma nemá v úmysle zmierniť reštrikcie ohľadom vojenského využitia.

Hegseth sa dnes stretol s generálnym riaditeľom firmy Anthropic Dariom Amodeim. Jeho spoločnosť prevádzkuje chatbota Claude, ktorého Pentagón použil pri únose venezuelského diktátora Nicolása Madura. Z okruhu konkurenčných firiem zostáva spoločnosť Anthropic posledná, ktorá nedodáva svoju technológiu do novej internej siete americkej armády.

Okrem zrušenia zmluvy predstavitelia Pentagónu Anthropic varovali, že by ho mohli označiť za riziko pre dodávateľský reťazec. Prípadne by mohli použiť zákon o obrannej výrobe, ktorý by armáde dal väčšiu právomoc využívať produkty firmy, aj keď s tým Anthropic nebude súhlasiť, uviedol zdroj agentúry AP.

Atmosféra schôdzky bola podľa zdroja priateľská. Amodei napriek tomu Hegsethovi neustúpil v dvoch oblastiach. Nesúhlasil s využitím svojej technológie pri plne autonómnych vojenských operáciách zameraných na ciele a pri sledovaní občanov Spojených štátov.

Pravidlá firmy Anthropic zakazujú využívať chatbot Claude k násiliu, vývoju zbraní či sledovaniu. Vlani v lete firma získala zmluvu s ministerstvom obrany v hodnote 200 miliónov dolárov.

