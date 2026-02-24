Leto vo februári? Teploty vo Francúzsko vystrelili, „normál“ prekonali dvojnásobne

V meste Orthez zaznamenali rekordných 28,3 stupňov Celzia, v Biarritz 27 stupňov a v Pau 26 stupňov. To je približne o 14 stupňov Celzia teplejšie ako sú normálne teploty v tomto období.
„Na juhozápade sa mierne počasie zmenilo na poriadne jarné horúčavy s teplotami hodnými mája. Teploty, ktoré sú už aj tak vysoké pre toto ročné obdobie, medzi utorkom a stredou stále stúpajú,“ uviedla meteorologická služba Meteo France.
Oteplenie vo Francúzsko prišlo po jednom z najdaždivejších februárov v histórii meraní. Vedci tvrdia, že zvyšujúce sa teploty sú dôsledkom produkcie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie.