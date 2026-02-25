Zelenskyj sa hnevá na Zalužného, stiahne ho z Londýna? Asi sa proti sebe postavia v prezidentských voľbách

Pripomeňme, že niekdajší hlavný veliteľ ozbrojených síl Zalužnyj, ktorý je od mája 2024 veľvyslancom v Británii, v rozhovore pre agentúru AP označil prezidenta Zelenského za spoluvinníka neúspešnej protiofenzívy v druhej polovici roku 2023. Zároveň poukázal na to, že keď v tom čase medzi nimi vznikli väčšie spory, asi to bol prezident, kto zariadil, aby do jeho kancelárie prišli vykonať raziu agenti tajnej služby, v ktorej im však zabránil.
Politológ by očakával odchod z Londýna
Kritika od veľvyslanca na adresu prezidenta by bežne viedla k jeho stiahnutiu zo zahraničnej misie. V praxi je takmer nemožné tolerovať také správanie diplomata. „Ťažko si dokážem predstaviť, že po takomto rozhovore zostane zástupcom Ukrajiny – bez ohľadu na naše pocity voči Zalužnému alebo Zelenskému. V takom prípade nehodnotím obsah jeho výrokov, ale skôr hovorím o dôsledkoch," podotkol politológ Volodymyr Fesenko pre televíziu 24 kanal.
Zelenskyj však zjavne musí pristupovať k Zalužnému opatrne, pretože ten si udržiava veľmi vysokú popularitu a keby v prezidentských kandidoval, pravdepodobne by ho vymenil na čele štátu. Odvolanie generála z funkcie veľvyslanca v Londýne by z neho mohlo vytvoriť politického martýra, ktorému sa prezident chcel pomstiť za jeho úprimnosť. Zelenskyj sa rozhodol viac-menej povzniesť sa nad kritiku, no čiastočne sa Zalužnému revanšoval.
Prezident vo svojej prvej reakcii nepriamo komentoval výroky generála takto: „Je dôležité mať spoločné postoje. Keď sa všetci usilujeme zabezpečiť, aby Ukrajina vydržala, bránila sa a dosiahla dôstojný mier. Akákoľvek iná politika na Ukrajine je teraz úplne zbytočná. Toto je obdobie vojny. Čas na obranu nášho štátu, na obranu našich ľudí. Osobné záležitosti sú na neskôr," povedal Zelenskyj počas nakrúcania svojej pravidelnej videonahrávky určenej občanom.
Zelenskyj: Veľmi nedobré
Keď o pár dní prezident dostal otázku týkajúcu sa kritických slov generála a veľvyslanca v jednej osobe, reportérka, ktorá s ním robila rozhovor, sa od neho dozvedela o niečo viac „Jednoducho si myslím, že diskutovať o detailoch, ktoré spomenul Valerij Fedorovič, je veľmi nedobré. Pretože z toho nikto nebude mať úžitok. Veď hovoríme o našej armáde… Dnes bojuje. A on (Zalužnyj) nebude dobre vyzerať, ak o tom bude naďalej rozprávať," poznamenal Zelenskyj pre agentúru AFP.
Ďalší deň bolo zverejnené interview s prezidentom v nemeckej televízii ARD. „Vznikol dojem, že by som ho chce odvolať?" reagoval rečníckou otázkou na to, keď odpovedal, či sa chystá stiahnuť Zalužného z Londýna. „Samozrejme!" zdôraznil, keď o ňom potvrdil, že v Británii zostane. Zelenskyj ďalej podčiarkol, že sa teraz nechce púšťať do politických hier. Týmito slovami komentoval kritiku, ktorú mu adresoval generál.„Rešpektujem našu armádu a spôsob, ako bojovala v rôznych fázach vojny proti Rusku počas všetkých tých (štyroch) rokov. Nemôžem povedať nič viac. Nechcem sa púšťať do toho príbehu. Nijako zvlášť ma to nezaujíma," vyhlásil Zelenskyj.
V rozhovore pre ARD dostal aj otázku, či kritické výroky Zalužného považuje za faktický štart jeho predvolebnej kampane. „Neviem, opýtajte sa jeho," reagoval stručne a vyhýbavo prezident. Doplňme, že voľby hlavy štátu sa podľa legislatívy nemôžu uskutočniť počas vojnového stavu, no USA tlačia na Zelenského, aby sa hlasovalo čo najskôr. Z Kyjeva odkazujú do Washingtonu, že by si to vyžadovalo dohodu o prímerí s Ruskom.
Naposledy sa spolu stretli 15. januára
Zelenskyj a Zalužnyj sa naposledy spolu stretli v januári tohto roku. Je pravdepodobné, že debatovali aj o možných politických ambíciách generála, respektíve prezident sa mohol snažiť presvedčiť ho, aby proti nemu nekandidoval (v takom prípade by asi prichádzala do úvahy ponuka Zelenského, aby Zalužnyj viedol jeho politickú stranu do parlamentných volieb).
Po kritickom interview pre AP prevláda názor, že generál naozaj nepriamo dal najavo, že uvažuje o tom, že by sa chcel stať novým lídrom Ukrajiny. Verejnosť sa dozvedela o diskusii Zelenského so Zalužným, ktorú mali 15. januára, len frázy. „Je dôležité, aby sme všetci spoločne bránili nezávislosť Ukrajiny, naše národné záujmy, náš ľud," znelo stanovisko prezidentskej kancelárie s poznámkou, že sa debatovalo hlavne o diplomatických úlohách Zalužného v Británii.Čítajte viac Ukrajinci chcú zničiť 50-tisíc Rusov mesačne. Je to možné? Vysvetľuje generál z Austrálie
A čo by sa človek dopočul od Zalužného, keby sa ho opýtal na jeho prípadný štart predvolebnej kampane, čo Zelenskyj nijako nechcel rozoberať? Odpoveď prišla počas jeho vystúpenia v Londýne na pôde politického inštitútu Chatham House pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu: „Dnes o tom nemôžem premýšľať," zahmlil svoju budúcnosť, pričom ozrejmil, že o politike sa bude dať hovoriť, až keď sa skončí vojna. „Je veľmi zlé, keď sa otázky ukrajinskej domácej politiky dostanú na úroveň medzinárodnej diskusie. Toto by malo byť tabu," dodal Zalužnyj. Bol to však on, kto v podstate tému otvoril, keď sa neštandardne na pozícii veľvyslanca kriticky vyjadril o svojom prezidentovi.
Poznámka o oneskorenom vyhlásení
Zalužnyj velil ozbrojeným silám počas prvých rokov ruskej invázie. „Myslím si, že jeho vymenovanie za veľvyslanca v Británii bolo iba medzikrokom v jeho kariére. Možno sa mu to v tom čase zdalo byť dobré rozhodnutie z hľadiska, aby zostal užitočný pre štát," podotkol politológ Maks Džigun pre server New Voice.
Serhij Jagodzinskij, iný politológ, hodnotí slová Zalužného pre agentúru AP ako snahu dištancovať sa od niekdajších rozhodnutí Zelenského a poukázať na svoje postoje. „Podobné slová by však mali oveľa silnejší účinok, keby zazneli vtedy, keď bol hlavný veliteľ ozbrojených síl," povedal pre televíznu stanicu 24 kanal. „Keby tieto vety vyslovil v roku 2023, keby odvážne rezignoval a verejne nesúhlasil s vojensko-politickými rozhodnutiami, tak by to bola politická bomba. Teraz však v roku 2026 sú také vyhlásenie už oneskorené," dodal Jagodzinskij.
Už zmieňovaný politológ Fesenko vidí v najnovších výrokoch Zalužného tri možné motívy, pričom by sa dalo súhlasiť so všetkými tromi. Podľa serveru Comments predpokladá, že to bol viac-menej nenápadný štart predvolebnej kampane Zalužného. „Druhá teória má korene v sociológii. Napriek tomu, že Zalužnyj si udržiava silnú pozíciu v prípadnom druhom kole prezidentských volieb, tak v prvom kole by prehral so Zelenským. Mohlo ho to preto podnietiť k zintenzívneniu jeho politickej aktivity," nazdáva sa Fesenko. A ako by mal vyzerať tretí motív? „Je to téma protiofenzívy z roku 2023. Nevylučujem možnosť, že Zalužnyj sa rozhodol v predstihu načrtnúť svoju pozíciu, aby predišiel prípadným informačným útokom proti svojej osobe," podotkol politológ.