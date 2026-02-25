ONLINE: Rusko už tri mesiace krváca rýchlejšie, než stíha verbovať: Moskva čelí „kritickému“ zlomu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 462 dní
6:00 Ruská armáda sa dostala do situácie, ktorá nemá od začiatku plnoformátovej invázie obdobu. Ako uvádza denník The Times, Moskva už tri mesiace po sebe eviduje vyššie straty, než je schopná nahradiť novými regrútmi. Podľa údajov vojenskej rozviedky smeruje na východný front každý mesiac približne 30– až 35-tisíc nových vojakov. Počas posledného štvrťroka však počet padlých a zranených túto hranicu presahuje.
Jeden zo západných predstaviteľov označil vývoj za „kritický“. Ako povedal: „Nie je to prvýkrát, čo úroveň strát prevyšuje nábor, ale je to prvýkrát, čo tento stav trvá tri mesiace po sebe.“ Takýto trend podľa neho neovplyvňuje iba taktické možnosti ruskej armády, ale môže prinútiť Kremeľ pristúpiť k širšej nútenej mobilizácii. Tá by podľa jeho slov mala „obrovské politické následky“ vo vnútri krajiny.
Britský poslanec Al Carns vyčíslil celkové ruské straty na 1,25 milióna zabitých a zranených. „To je viac, než Amerika utrpela počas celej druhej svetovej vojny,“ zdôraznil pre denník. Podľa neho až 87 percent aktuálnych bojových strát spôsobujú bezpilotné lietadlá.
V priebehu štyroch rokov malo byť zničených viac ako 4 000 ruských tankov a približne 10-tisíc kusov obrnenej techniky. Čiernomorská flotila Ruskej federácie podľa týchto tvrdení prakticky prišla o bojaschopnosť v dôsledku útokov ukrajinských námorných dronov a rakiet.
Pre porovnanie, Ukrajina od 24. februára 2022 prišla podľa odhadov približne o 600-tisíc vojakov.
Podobné čísla prináša aj týždenník The Economist, ktorý odhaduje celkové ruské straty v rozpätí 1,1 až 1,4 milióna osôb. Z toho má byť 230– až 430-tisíc mŕtvych. V prepočte to znamená, že zabitý alebo ťažko zranený mohol byť každý 25. ruský muž vo veku 18 až 49 rokov.
Ukrajinské straty sú v absolútnych číslach nižšie – približne 600-tisíc vojakov, z toho 100– až 140-tisíc padlých. Vzhľadom na veľkosť populácie je však dopad ešte výraznejší: ide o ekvivalent každého 16. muža v rovnakom vekovom rozpätí.
Zdroj citovaný týždenníkom zároveň naznačuje, že Rusko v súčasnosti prichádza približne o tisíc vojakov denne. Len za posledný rok tak mohli jeho straty dosiahnuť úroveň celkových strát z prvých troch rokov vojny.
Napriek vysokým stratám Moskva podľa výpočtov týždenníka v roku 2025 obsadila len 0,83 percenta územia Ukrajiny. Ide síce o najväčšiu ročnú zmenu od začiatku vojny, no stále o minimálny posun v porovnaní s rozsahom konfliktu.
Od pádu Mariupoľa v máji 2022 nebolo dobyté žiadne veľké mesto. Mestá ako Avdijivka či Bachmut sa dostali pod ruskú kontrolu až po tom, čo boli prakticky zrovnané so zemou.
Týždenník situáciu uzatvára ostrým hodnotením: „Rusko stráca viac ľudí, než dokáže naverbovať. A kvôli čomu? Podľa našich výpočtov Rusko v roku 2025 obsadilo len 0,83 % územia Ukrajiny a táto malá časť je najväčšou ročnou zmenou od začiatku vojny. Žiadne veľké mesto nepadlo od čias Mariupola v máji 2022. Tie mestá, ktoré padli, ako Avdijivka a Bachmut, boli premenené na trosky dávno predtým, než bola vztýčená ruská vlajka. Putin stále dúfa, že Ukrajine dôjdu ľudia a materiál ako prvej. Naďalej nesprávne odhaduje svojho súpera.“