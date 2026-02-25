Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Priznanie o Venezuele aj mrazivý odkaz Iránu: Trump predniesol najdlhší prejav o stave únie v dejinách

Priznanie o Venezuele aj mrazivý odkaz Iránu: Trump predniesol najdlhší prejav o stave únie v dejinách

Spojené štáty sú späť silnejšie, lepšie a bohatšie než kedykoľvek predtým, vyhlásil v noci na stredu americký prezident Donald Trump v tradičnom prejave o stave únie. USA podľa šéfa Bieleho domu zažili v poslednom roku nevídané zmeny a majú teraz najsilnejšiu ekonomiku vôbec.

25.02.2026 06:45
Donald Trump prednáša svoj prejav o stave Únie Foto: ,
Prezident Donald Trump prednáša svoj prejav o stave Únie.
debata (4)

Prezident v reči k obom komorám Kongresu vyhlásil, že hranica USA s Mexikom je teraz najviac „zabezpečená, nepriatelia sa boja a armáda a polícia sú pripravené“.

„Po štyroch rokoch, počas ktorých milióny a milióny nelegálnych prisťahovalcov prúdili cez naše hranice úplne bez obmedzení a kontroly, máme teraz najsilnejšie a najbezpečnejšie hranice v americkej histórii,“ uviedol prezident a poznamenal, že pašovanie drogy fentanylu do USA od jeho minuloročného návratu do funkcie kleslo o „rekordných 56 percent“.

Trump víta hokejistov USA, ktorí vyhrali olympiádu, pri prejave v Kongrese
Video
Zdroj: Reuters

„Amerika je rešpektovaná ako nikdy predtým,“ uviedol Trump s tým, že „stav únie je silný“. „Naša krajina opäť vyhráva, dokonca vyhrávame natoľko, že ľudia nevedia, čo s tým robiť,“ uviedol Trump, na čo poukázal na prítomný mužský hokejový tím, ktorý získal zlato na ZOH v Miláne. Oznámil tiež, že udelí Prezidentskú medailu slobody, čo je v USA najvyššie civilné vyznamenanie, brankárovi Connorovi Hellebuyckovi.

zväčšiť Prezident Donald Trump prednáša prejav o stave... Foto: SITA/AP, Jessica Koscielniak
Prezident Donald Trump prednáša prejav o stave Únie Prezident Donald Trump prednáša prejav o stave Únie.

Inflácia je teraz v USA podľa Trumpa najnižšia za posledných päť rokov. Podľa prezidenta vďaka jeho politike výrazne v USA klesli ceny vajec a ďalších potravín, spotrebného tovaru a liekov na predpis. Trump pritom skritizoval svojho predchodcu Joea Bidena s tým, že mal na svedomí „najhoršiu infláciu v dejinách“ USA. Stanica CNN označila Trumpovo tvrdenie, že od Bidena prevzal krajinu s najhoršou infláciou v dejinách USA, za nepravdivé. Počas Bidenovho mandátu dosiahla inflácia 9,1 percenta v júni 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu. Rekordnú infláciu pritom Spojené štáty zažili v roku 1920, keď dosiahla 23,7 percenta, poznamenal server BBC.

Trump tiež oznámil, že Spojené štáty dostali od Venezuely viac ako 80 miliónov barelov ropy. Toto oznámenie prišlo dva mesiace po tom, čo americké komando unieslo venezuelského autoritárskeho vodcu Nicolása Madura, po čom jeho funkciu ako dočasná prezidentka prevzala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová. „Americká produkcia ropy vzrástla o viac ako 600 000 barelov denne a práve sme od nášho nového priateľa a partnera, Venezuely, dostali viac ako 80 miliónov barelov ropy,“ uviedol Trump.

Prezident tiež vyzdvihol zrušenie iniciatív na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňovania (DEI) vo federálnych agentúrach, armáde či verejných univerzitách. „Ukončili sme DEI v Amerike,“ vyhlásil Trump. „Naša krajina opäť víťazí,“ dodal.

Prezident rovnako opäť skritizoval rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý sa minulý týždeň postavil proti mechanizmu, ktorým zaviedol plošné globálne clá. Šéf Bieleho domu krok súdu označil za nešťastný a otočil sa k štyrom prítomným z deviatich sudcov najvyššieho súdu (piati totiž nedorazili). Sudcovia rozhodli v neprospech ciel pomerom šesť ku trom. Trump clá označil za účinné s tým, že prispeli k „ohromujúcemu ekonomickému obratu“.

Prejav k obom komorám Kongresu v americkom hlavnom vysielacom čase prichádza uprostred obzvlášť náročného obdobia pre republikánskeho prezidenta, ktorý čelí radu výziev doma aj v zahraničí. V novembri pritom USA čakajú kongresové voľby v polovici volebného obdobia (midterms).

Trumpov prejav podľa stanice CBS bojkotuje zhruba 50 demokratických zákonodarcov. Hneď na začiatku prejavu bol zo sály vyvedený demokratický kongresman Al Green. Podobne bol ten istý zákonodarca vyvedený pri Trumpovom prejave ku Kongresu aj vlani.

zväčšiť Demokratka za Michigan, poslankyňa Rashida... Foto: SITA/AP, J. Scott Applewhite
Rashida Tlaibová, Michigan, Trumpov prejav, Demokratka za Michigan, poslankyňa Rashida Tlaibová, a ďalší demokratickí členovia reagujú na prejav prezidenta Donalda Trumpa o stave Únie.

Prítomní boli okrem zákonodarcov početní hostia, medzi ktorými boli aj hokejisti, prvá dáma Melania Trumpová či ďalší členovia prezidentovej rodiny.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #USA #Irán #Ukrajina #Donald Trump #americká politika
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"