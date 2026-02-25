Krvavé ráno vo Washingtone: útok nožom si vyžiadal päť obetí

Ako ozrejmil úrad šerifa okresu Pierce ozrejmil, zástupcovia šerifa pôvodne dostali o 8.40 h ráno miestneho času hlásenie, že 32-ročný muž porušil zákaz priblíženia. Získali preto kópiu príkazu, pričom zistili, že nie je platný, keďže nebol mužovi nikdy doručený. Následne sa vydali na cestu aby ho odovzdali. Počas toho dostali ďalšie hlásenie o mužovi, ktorý útočí nožom pred domom neďaleko oblasti Gig Harbor.
„Na mieste zahynuli štyria ľudia vrátane 32-ročného podozrivého muža. Piatu obeť útoku okamžite previezli záchranári, no neskôr podľahla zraneniam,“ uviedol úrad šerifa vo vyhlásení. Polícia zastrelila útočníka počas útoku, ozrejmila hovorkyňa polície.
Zo súdnych záznamov okresu Pierce vyplýva, že žena, ktorá vlani v máji bývala na tejto adrese, získala súdny príkaz proti svojmu synovi. Tvrdila, že mal psychické problémy a problémy s drogami a že ju predtým napadol a vyhrážal sa jej.
Príkaz mužovi zakazoval vlastniť nebezpečné zbrane, priblížiť sa k matke, jej vozidlu a k domu na vzdialenosť menšiu než 305 metrov a vyžadoval, aby dodržiaval predtým predpísaný liečebný plán.
Nebolo bezprostredné zrejmé, prečo útočníkovi nebolo pôvodne doručené ochranné opatrenie.