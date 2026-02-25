Británii pod nosom: Kremeľ ukrýva mocnú 'zbraň' v Lamanšskom prielive a všetci ju vidia

Podľa odhadov ide o desiatky plavidiel, ktoré prevážajú ropu v hodnote stoviek miliónov dolárov. Práve tieto príjmy majú podľa analytikov financovať vojnu proti Ukrajine. Bezpečnostný expert, profesor Michael Clarke, varuje, že vývoj môže prerásť do „militarizovaného stretu na mori“.
Tanker za tankerom pri britskom pobreží
Kapitán lode Portia Matt Coker hovorí, že v najrušnejšej námornej ceste sveta sú ruské tankery bežným javom. „Keď vidíte tieto ruské lode a ropné tankery, viete, že je to pravidelný jav. Aby som bol úprimný, nikto im nevenuje žiadnu zvláštnu pozornosť,“ tvrdí Coker.
Menej než dve hodiny plavby od britských brehov zaznamenali novinári Sky News prechod troch sankcionovaných tankerov – Rigel, Hyperion a Kousai. Všetky vyplávali z ruských baltských prístavov a smerovali cez najužší úsek Lamanšského prielivu.
Tanker typu Suezmax Rigel, dlhý viac ako 270 metrov, viezol približne milión barelov ropy naloženej v Primorsku. Hodnota nákladu sa odhaduje na približne 55 miliónov dolárov. Plavidlo sa plaví pod vlajkou Kamerunu, riadi ho spoločnosť so sídlom na Seychelách a figuruje na sankčných zoznamoch Európskej únie, Veľkej Británie aj Kanady.
Loď Hyperion sa aktuálne plaví pod ruskou vlajkou, no v minulosti opakovane menila jurisdikciu. Práve časté zmeny vlajky, neprehľadná vlastnícka štruktúra či pochybné poistenie patria podľa expertov k typickým praktikám tieňovej flotily, ktoré umožňujú obchádzať prísnejšie kontroly.
Pri prejazde tankera Kousai britská pobrežná stráž vyzvala posádku na predloženie potvrdenia o poistení, pričom dokumenty mali byť doručené do 24 hodín. K priamemu zadržaniu lodí v Lamanšskom prielive však zatiaľ nedošlo.
Až 800 lodí, väčšina exportu
Analytici odhadujú, že tieňovú flotilu môže tvoriť až 800 plavidiel. Viac ako 60 percent exportu ruskej surovej ropy sa má v súčasnosti realizovať práve prostredníctvom týchto tankerov.
Komplexnosť systému ilustruje aj spôsob, akým sa maskuje pôvod suroviny. „V reťazci môže prebehnúť päť, šesť alebo sedem prekládok z lode na loď, aby sa zakryl pôvod ropy,“ vysvetľuje Pamela Munger zo spoločnosti Vortexa.
Po plnoformátovej invázii na Ukrajinu sa hlavnými odberateľmi ruskej ropy stali Čína a India. Sankcie sa však výrazne premietli do cien. Ruská ropa Urals sa dnes predáva s výraznou zľavou oproti rope Brent. Hlavný ekonóm spoločnosti Argus Media David Fyfe upozorňuje, že kým v roku 2021 bol cenový rozdiel medzi Urals a Brent na úrovni 2 až 3 dolárov za barel, dnes dosahuje približne 27 dolárov. Výsledkom je pokles ruských ropných príjmov približne o 25 percent v ročnom vyjadrení, pričom v niektorých mesiacoch mohol prepad dosiahnuť až 50 percent.
Hrozí tvrdší postup?
Niektoré štáty už k razantnejším opatreniam pristúpili. Spojené štáty v minulosti zadržiavali sankcionované tankery spojené s Venezuelou, francúzske sily zachytávali plavidlá v Stredozemnom mori. Británia sa zatiaľ sústreďuje najmä na kontrolu poistných dokumentov.
Profesor Clarke však naznačuje možný posun v prístupe spojencov. „Môže nastať moment, kedy sa Británia a ďalšie námorné mocnosti severnej Európy začnú k týmto lodiam správať oveľa tvrdšie.“
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že už požiadalo o poistné dokumenty viac než 600 plavidiel a že odstrašovanie, narúšanie činnosti a degradácia ruskej tieňovej flotily patria medzi priority. Napriek tomu sankcionované tankery naďalej pravidelne prechádzajú cez Lamanšský prieliv a zabezpečujú finančné toky, ktoré Kremeľ smeruje do vojny proti Ukrajine.