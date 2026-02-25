'Nevieme, v akej podobe bude Ukrajina existovať po vojne'. Analytik Havlíček vysvetľuje, prečo ani neutralita nemohla odvrátiť konflikt

Čo sa v rozhovore dozviete:
O koreňoch vojny
- prečo je rok 2014 skutočným začiatkom konfliktu
- čo znamenal Majdan a prečo sa interpretácie dodnes líšia
- ako prebehla anexia Krymu v troch krokoch
- prečo Západ reagoval neskoro a až po zostrelení MH17
O Donbase a ruskej stratégii
- prečo bol konflikt osem rokov vnímaný ako „regionálny“
- kedy do bojov vstúpila regulárna ruská armáda
- prečo Rusku nejde len o územie, ale o kontrolu Ukrajiny
O Ukrajine dnes
- ako vojna zocelila, ale aj fragmentovala ukrajinskú spoločnosť
- prečo tri štvrtiny Ukrajincov odmietajú „nespravodlivý mier“
- čo by znamenalo vzdať sa Donbasu
- či môže byť Ukrajina po vojne ešte plnohodnotnou demokraciou
O Rusku a Západe
- či je ruská spoločnosť skutočne jednotná za Putinom
- kto má väčšiu šancu vydržať opotrebovaciu vojnu
- či je dnes Západ menej odhodlaný pomáhať