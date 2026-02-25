Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet 'Nevieme, v akej podobe bude Ukrajina existovať po vojne'. Analytik Havlíček vysvetľuje, prečo ani neutralita nemohla odvrátiť konflikt

Presne pred štyrmi rokmi začala plnohodnotná ruská invázia. No podľa analytika Pavla Havlíčka sa vojna začala už na jar 2014 anexiou Krymu a bojmi na Donbase. V rozhovore v relácii Pravda vo svete vysvetľuje, prečo Rusku nikdy nešlo len o územie, ako viac než desať rokov konfliktu zmenilo ukrajinskú spoločnosť – a prečo dnes nik nevie, v akej podobe bude Ukrajina existovať po vojne.

25.02.2026 14:00
debata
Pozrite si debatu Niny Lexovej a Pavla Havlíčka v relácii Pravda vo svete
Video

Čo sa v rozhovore dozviete:

O koreňoch vojny

  • prečo je rok 2014 skutočným začiatkom konfliktu
  • čo znamenal Majdan a prečo sa interpretácie dodnes líšia
  • ako prebehla anexia Krymu v troch krokoch
  • prečo Západ reagoval neskoro a až po zostrelení MH17

O Donbase a ruskej stratégii

  • prečo bol konflikt osem rokov vnímaný ako „regionálny“
  • kedy do bojov vstúpila regulárna ruská armáda
  • prečo Rusku nejde len o územie, ale o kontrolu Ukrajiny

O Ukrajine dnes

  • ako vojna zocelila, ale aj fragmentovala ukrajinskú spoločnosť
  • prečo tri štvrtiny Ukrajincov odmietajú „nespravodlivý mier“
  • čo by znamenalo vzdať sa Donbasu
  • či môže byť Ukrajina po vojne ešte plnohodnotnou demokraciou

O Rusku a Západe

  • či je ruská spoločnosť skutočne jednotná za Putinom
  • kto má väčšiu šancu vydržať opotrebovaciu vojnu
  • či je dnes Západ menej odhodlaný pomáhať
