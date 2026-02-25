Prví ruskí vojaci prelomili mlčanie: Opisujú brutálne zákulisie armády, z ktorého mrazí

Jeden z mužov povedal dokumentaristom, že videl, ako bol vojak zastrelený na priamy pokyn veliteľa, ktorý v roku 2024 získal titul „Hrdina Ruska“.
„Videl som to – dva, možno tri metre odo mňa… cvak, rana,“ spomína.
Ďalší vojak z inej jednotky tvrdí, že jeho veliteľ osobne zastrelil štyroch mužov. „Poznal som ich,“ hovorí. „Pamätám si, ako jeden kričal: ‚Nestrieľajte, urobím čokoľvek!‘“
Jeden zo svedkov tiež uviedol, že videl dvadsať tiel spolubojovníkov nahádzaných v jame po tom, čo boli „vynulovaní“ vlastnými. Výraz „vynulovať“ je ruský vojenský slang pre popravu vlastného vojaka.
V dokumente The Zero Line: Inside Russia's War vojaci detailne opisujú, ako boli mučení za odmietnutie účasti na útokoch, ktoré prirovnávajú k samovražedným misiám. Ruskí vojaci tieto operácie nazývajú „mäsové búrky“ – vlny mužov sú opakovane posielané cez frontovú líniu s cieľom vyčerpať ukrajinské sily.
BBC sa domnieva, že ide o prvý prípad, keď ruskí vojaci z frontu verejne a pod vlastným menom hovoria o tom, že velitelia nariaďovali popravy vlastných mužov.
Jeden z nich mal na starosti identifikáciu a evidenciu padlých. Predložil zoznamy dokazujúce, že z 79 mužov, s ktorými bol mobilizovaný, prežil iba on. Tvrdí, že po odmietnutí ísť na front bol mučený a ponižovaný – dokonca naňho močili. Iných, ktorí odmietli rozkazy, podľa neho bili elektrickým prúdom, nechávali hladovať a následne ich bez zbraní posielali do „mäsových búrok“.
Štvorica mužov, ktorí sa momentálne skrývajú, poskytla svedectvá na neznámom mieste mimo Ruska.
V Rusku bola prakticky potlačená akákoľvek verejná kritika invázie prezidenta Vladimir Putin na Ukrajinu. Moskva nezverejňuje oficiálne údaje o stratách. Britské ministerstvo obrany však odhaduje, že od začiatku rozsiahlej invázie 24. februára 2022 bolo zabitých alebo zranených viac než 1,2 milióna ruských vojakov.
Ruská vláda naopak tvrdí, že jej ozbrojené sily „konajú s maximálnou zdržanlivosťou, akú si podmienky intenzívneho konfliktu dovoľujú, a venujú personálu maximálnu starostlivosť“. Dodala, že všetky informácie o údajných porušeniach a zločinoch sú riadne prešetrované, no zároveň uviedla, že nedokáže nezávisle overiť pravdivosť uvedených tvrdení.
Jedným zo svedkov je 35-ročný Ilja, ktorý pred vojnou pracoval s deťmi so špeciálnymi potrebami a autizmom v meste Kungur na Urale. V máji 2024 mu polícia oznámila mobilizáciu. Spolu so 78 mužmi bol povolaný v náborovom centre v Perme.
Spomína, že mnohí boli opití a skandovali heslá o dobytí Kyjeva. „Pozeral som sa na nich a premýšľal som, ako som sa sem dostal. Bál som sa,“ hovorí.
Zábery sú vhodné len pre silné povahy. Spravodajské fotografie z mesta Buča ukazujú neľudskosť vojny na Ukrajine.
Po príchode na Ukrajinu boli takmer všetci okamžite poslaní na front. Ilja tvrdí, že nechcel nikoho zabiť, a preto skončil na veliteľskom stanovišti. Tvrdí, že bol svedkom štyroch popráv – jednej v Pantelejmonivke a troch v Novoazovsku v okupovanej časti Doneckej oblasti. Vojaci mali utiecť z frontu a odmietnuť návrat.
„Najhoršie je, že som ich poznal,“ hovorí. „Jeden z nich prosil o život, no veliteľ ich aj tak vynuloval.“
Podľa Ilju všetko záviselo od veliteľa: „Stačilo hlásenie do vysielačky – ‚vynulovať toho, vynulovať tamtoho‘.“
Podobné skúsenosti opisuje aj 34-ročný Dima z Moskvy, ktorý pred vojnou opravoval umývačky riadu. V roku 2022 ho polícia zastavila na ulici a dala mu na výber – armáda alebo väzenie. Nechcel zabíjať, preto sa pridal k zdravotníckej jednotke, neskôr evakuoval ranených z frontu.
Tvrdí, že vo svojej brigáde videl, ako veliteľ nariadil popravu vojakov priamo pred jeho očami. Veliteľ, Alexej Ksenofontov, bol v roku 2024 ocenený Zlatou hviezdou a titulom Hrdina Ruska. Rodiny padlých však v otvorenom liste adresovanom Putinovi obvinili jeho jednotku z brutality a obrovských strát.
Dima opisuje aj prípad dvadsiatich mužov – bývalých väzňov –, ktorých telá našiel v priekope po tom, čo im údajne zobrali bankové karty a zastrelili ich. „Nie je problém niekoho odpísať. Stačí napísať správu,“ tvrdí.
Ďalší bývalý dôstojník, ktorý slúžil 17 rokov, hovorí o „likvidačných tímoch“, ktoré mali dorážať preživších. Takéto praktiky vraj počas svojej služby nikdy predtým nezažil.
Vojaci detailne opisujú aj taktiku „mäsových búrok“, súčasť širšej stratégie vyčerpávania protivníka. Vlny vojakov sú posielané opakovane, až kým sa nepodarí prelomiť obranu. Dima uvádza, že ich pluk prišiel o 200 mužov za tri dni a prakticky prestal existovať.
Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vystupujú matky a manželky padlých, ktoré hovoria o obrovských stratách a o tom, že muži boli posielaní do útokov vyzbrojení len guľometmi a lopatami.
Ilja opisuje aj ponižovanie vojakov, ktorí odmietli rozkazy. Ukazuje video, na ktorom sú traja muži zavretí v jame a zosmiešňovaní ako „zvieratá“. Tvrdí, že niektorí boli hladovaní, mučení elektrinou a následne bez zbraní poslaní do útokov.
Sám bol po odmietnutí účasti na jednej operácii zviazaný o strom, bitý a ponížený. Po uvoľnení sa pokúsil o samovraždu.
Všetci štyria muži sa dnes nachádzajú mimo Ruska, no psychické následky si nesú dodnes. Dima hovorí o nočných morách plných tiel a krvi. „Môj zločin je len to, že nechcem zabíjať,“ tvrdí.
Podľa neho je v ruskej armáde mnoho mužov, ktorí vojnu odmietajú, no systém ich láme. Ilja dodáva, že miluje svoju krajinu, „ale nie to, čo s ňou urobil Putin“.
„Tam dokážu zlomiť každého," hovorí. „Mňa takmer zlomili, ale nie úplne."