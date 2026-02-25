Irán označil tvrdenia USA o svojom raketovom programe za lži

„Čokoľvek tvrdia o iránskom jadrovom programe, balistických raketách a počte obetí počas januárových nepokojov, je len opakovaním ‚veľkých lží‘,“ napísal na sieti X hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Trump v utorok večer v prejave k obom komorám Kongresu USA tiež zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň. Teherán takúto snahu dlhodobo odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely. Podľa amerického prezidenta však iránski predstavitelia „v tejto chvíli opäť sledujú svoje zlovestné jadrové ambície“.Čítajte viac Priznanie o Venezuele aj mrazivý odkaz Iránu: Trump predniesol najdlhší prejav o stave únie v dejinách
Šéf Bieleho domu dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, inak bude čeliť vojenskému úderu.
Predtým Trump hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami, ktoré podľa jeho tvrdení zabili 32 000 ľudí. Iránski predstavitelia priznávajú viac ako 3 000 mŕtvych, tvrdia však, že násilie bolo spôsobené „teroristickými činmi“ podnecovanými Spojenými štátmi a Izraelom. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri protestoch v Iráne prišlo o život viac než 7 000 obetí, no ich skutočný počet môže byť oveľa vyšší.
Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov pripravení na vojnu. Teherán by považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval.Čítajte viac Irán je pripravený na rokovania s USA. Trump preferuje diplomaciu, je však ochotný použiť aj smrtiacu silu