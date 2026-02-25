Tragická nočná misia: turecké letectvo prišlo o stíhačku F-16 aj o skúseného letca

Lietadlo odštartovalo okolo jednej hodiny ráno miestneho času zo základne v západnej provincii Balikesir, krátko po štarte s ním však pozemné riadenie stratilo rádiový kontakt. „Okamžite bola spustená záchranná a pátracia akcia, ktorá určila, že sa naše lietadlo zrútilo,“ uviedlo ministerstvo obrany. Pátracia akcia takisto našla telo mŕtveho pilota.
Podľa tlače lietadlo dopadlo neďaleko diaľnice, ktorá spája Istanbul s Izmirom na pobreží Egejského mora.
Lietadlá F-16 tvoria chrbticu tureckého vojenského letectva. Podľa výrobcu lietadiel, spoločnosti Lockheed Martin, má Turecko druhú najväčšiu flotilu týchto strojov medzi štátmi Severoatlantickej aliancie. Ankara sa dlhodobo usiluje o nákladnú modernizáciu svojich stíhačiek.