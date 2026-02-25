Tragická nočná misia: turecké letectvo prišlo o stíhačku F-16 aj o skúseného letca

Fio bankaFio banka
V Turecku sa v noci na stredu zrútilo bojové lietadlo F-16 tamojšieho letectva. Oznámilo to podľa médií turecké ministerstvo obrany s tým, že pilot pri nehode zomrel. Turecké úrady a miestna prokuratúra začali pád stroja vyšetrovať.

25.02.2026 09:45
Lietadlo odštartovalo okolo jednej hodiny ráno miestneho času zo základne v západnej provincii Balikesir, krátko po štarte s ním však pozemné riadenie stratilo rádiový kontakt. „Okamžite bola spustená záchranná a pátracia akcia, ktorá určila, že sa naše lietadlo zrútilo,“ uviedlo ministerstvo obrany. Pátracia akcia takisto našla telo mŕtveho pilota.

Podľa tlače lietadlo dopadlo neďaleko diaľnice, ktorá spája Istanbul s Izmirom na pobreží Egejského mora.

Lietadlá F-16 tvoria chrbticu tureckého vojenského letectva. Podľa výrobcu lietadiel, spoločnosti Lockheed Martin, má Turecko druhú najväčšiu flotilu týchto strojov medzi štátmi Severoatlantickej aliancie. Ankara sa dlhodobo usiluje o nákladnú modernizáciu svojich stíhačiek.

