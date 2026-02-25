Uhrík vyzval na zastavenie pomoci pre Ukrajinu, Zelenského obvinil z nevďačnosti

„Nemcom zničili plynovod Nord Stream. Slovákom a Maďarom minulý rok zastavili dodávky plynu a tento rok nám zastavili aj dodávky ropy,“ povedal s tým, že „nikto z Bruselu sa nás nezastal“.
Európske inštitúcie sa podľa neho „vykašľali“ na slovenských podnikateľov a obyvateľov a namiesto riešenia situácie pokračujú „v nalievaní ďalších desiatok miliárd eur do jedného z najskorumpovanejších režimov“.
Za zastavenie energetických dodávok nemôžu Rusi, ale Ukrajinci, ktorí ich „vypli“, zdôraznil europoslanec a vyzval na zastavenie pomoci pre Kyjev.
„Nechceme tam posielať žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zbrane a počúvať žiadnu ďalšiu propagandu,“ dodal Uhrík, ktorého slová ocenilo plénum europarlamentu hlasnými pokrikmi.