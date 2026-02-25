Fio bankaFio banka
Uhrík vyzval na zastavenie pomoci pre Ukrajinu, Zelenského obvinil z nevďačnosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je nevďačný a nemá problém ubližovať štátom, ktoré pomáhali zachraňovať Ukrajincov pred vojnou, vyhlásil v utorok slovenský europoslanec Milan Uhrík z Republiky (skupina Európa suverénnych národov) na pôde Európskeho parlamentu (EP).

25.02.2026 10:10
„Nemcom zničili plynovod Nord Stream. Slovákom a Maďarom minulý rok zastavili dodávky plynu a tento rok nám zastavili aj dodávky ropy,“ povedal s tým, že „nikto z Bruselu sa nás nezastal“.

Európske inštitúcie sa podľa neho „vykašľali“ na slovenských podnikateľov a obyvateľov a namiesto riešenia situácie pokračujú „v nalievaní ďalších desiatok miliárd eur do jedného z najskorumpovanejších režimov“.

Za zastavenie energetických dodávok nemôžu Rusi, ale Ukrajinci, ktorí ich „vypli“, zdôraznil europoslanec a vyzval na zastavenie pomoci pre Kyjev.

„Nechceme tam posielať žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zbrane a počúvať žiadnu ďalšiu propagandu,“ dodal Uhrík, ktorého slová ocenilo plénum europarlamentu hlasnými pokrikmi.

