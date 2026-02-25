Tajili to aj pred prokurátormi: Epsteina vyšetrovali pre drogy a prostitúciu už od roku 2010, odhalili ďalšie spisy

Vyšetrovanie sa oficiálne začalo 17. decembra 2010 v New Yorku a zameriavalo sa na podozrivé finančné operácie, ktoré mohli priamo súvisieť s nelegálnym obchodom s narkotikami. Memorandum z mája 2015 s označením „citlivé pre presadzovanie práva“ uvádza, že Epstein bol jedným z 15 cieľov rozsiahlej operácie.
„Správy DEA naznačujú, že vyššie uvedené osoby sa podieľajú na nelegitímnych bankových prevodoch, ktoré sú spojené s nelegálnymi drogami a/alebo prostitúciou na Amerických Panenských ostrovoch a v New Yorku,“ uvádza sa v kľúčovom dokumente. Celý spis má 69 strán a hoci je značne začiernený, odhaľuje masívny rozsah finančných tokov. Vyšetrovatelia v ňom zmapovali podozrivé prevody v celkovej hodnote približne 50 miliónov dolárov, ktoré pretekali cez účty vo Švajčiarsku, Francúzsku, na Kajmanských ostrovoch aj v Spojených štátoch.
Zarážajúcim faktom pozostáva, že o tomto rozsiahlom vyšetrovaní DEA nemali vedomosť ani federálni prokurátori, ktorí v roku 2018 spustili vlastné preverovanie Epsteinových aktivít. Práve to viedlo v júli 2019 k jeho zatknutiu za sexuálne obchodovanie s neplnoletými dievčatami. Zdroj z prostredia bezpečnostných zložiek pre CBS News zdôraznil, že protidrogový úrad by takýto spis nikdy neotvoril, ak by neexistovalo reálne podozrenie na takzvaný drogový nexus. Označenie prípadu ako „súdne prebiehajúci" v roku 2015 navyše naznačuje, že vyšetrovatelia v tom čase pravdepodobne čakali na schválenie domových prehliadok alebo iných kľúčových právnych krokov.
Okrem DEA sa o Epsteina zaujímali aj ďalšie zložky. Imigračný a colný úrad (ICE) viedol vyšetrovanie vo West Palm Beach už v rokoch 2006 až 2008 a neskôr sledoval jeho aktivity v Paríži v rámci operácie Angel Watch. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) mal podľa dokumentov otvorený prípad týkajúci sa Epsteina od roku 2006 až minimálne do roku 2015. Senátor Ron Wyden, ktorý sa téme venuje v rámci finančného výboru Senátu, v tejto súvislosti ostro kritizoval zatajovanie dôležitých dôkazov.
„Zdá sa, že Epstein bol zapojený do trestnej činnosti, ktorá ďaleko presahovala pedofíliu a obchodovanie so sexom, čo robí ešte škandálnejším fakt, že Pam Bondi sedí na miliónoch nezverejnených súborov,“ uviedol Wyden pre CBS News. V spise sa spomínajú aj spoločnosti SLK Designs LLC a Hyperion Air, ktoré Epstein využíval ako holdingové firmy pre svoje lietadlá a ktoré spravovali jeho právnici.
Hoci advokát Darren Indyke prostredníctvom svojho zástupcu akékoľvek vedomé napomáhanie trestnej činnosti poprel, zverejnené dokumenty potvrdzujú, že Epsteinova sieť kontaktov a nelegálnych aktivít bola oveľa hlbšia, než sa verejnosť doteraz domnievala.