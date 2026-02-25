Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Tisíce Venezuelčanov dostali amnestiu na základe prelomového zákona

Tisíce Venezuelčanov dostali amnestiu na základe prelomového zákona

Tisícky Venezuelčanov obvinených alebo uväznených za odpor voči tamojšej socialistickej vláde dostali amnestiu na základe prelomového zákona prijatého v rámci prechodného obdobia po zosadenom prezidentovi Nicolásovi Madurovi, oznámil v utorok venezuelský zákonodarný zbor. TASR píše podľa správy agentúry AFP.

25.02.2026 10:49
Venezuela politickí väzni Foto: ,
Aktivista protestuje pred úradom OSN za prepustenie osôb, ktoré demonštranti považujú za politických väzňov, v Caracase vo Venezuele, 18. februára 2026.
debata

Jorge Arreaza, predseda legislatívnej komisie dohliadajúcej na uplatňovanie amnestie, uviedol, že od jej štvrtkového prijatia bolo z väzenia prepustených dovedna 179 väzňov. Ako dodal, ďalších 3050 podmienečne prepustených bolo tiež zbavených všetkých obvinení.

„Tempo je mimoriadne,“ uviedol s tým, že spravodlivosti musí byť učinené zadosť, aby „v krajine zavládol mier“.

Amnestia je jednou z najvýznamnejších reforiem, ktoré presadzovala Madurova bývalá námestníčka Delcy Rodríguezová, ktorá ho nahradila vo funkcii po jeho zajatí americkými silami z 3. januára.

Donald Trump prednáša svoj prejav o stave Únie Čítajte viac Priznanie o Venezuele aj mrazivý odkaz Iránu: Trump predniesol najdlhší prejav o stave únie v dejinách

Táto zmena je vnímaná aj ako signál ukončenia takmer troch desaťročí štátnych represií za vlády Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza.

Aj keď úrady za uplynulých šesť týždňov prepustili stovky politických väzňov, ďalšie stovky stále zostávajú za mrežami.

Arreaza spresnil, že venezuelské súdy dostali už 4293 žiadostí o amnestiu, tá však nie je automatická, konštatuje AFP. Tí, ktorí ju chcú využiť, sa musia dostaviť na súd, aby bol ich prípad preskúmaný a aby bolo vydané rozhodnutie o zamietnutí obvinení alebo zrušení trestov.

Právnici niektorých súčasných aj bývalých politických väzňov hlásili zamietnutia a prieťahy pri podávaní žiadostí na súd. „Súdy, ktoré nás svojvoľne stíhali, sú naďalej našimi katmi,“ povedal Rodrigo Cabezas, bývalý minister financií z čias vlády Huga Cháveza, ktorý sa neskôr stal kritikom Madura. Cabezas uviedol, že jeho žiadosť o zrušenie obvinení proti nemu bola zamietnutá z bližšie neurčených technických príčin.

Venezuela / Amnesty / Delcy Rodríguezová / Čítajte viac Stovky politických väzňov na slobodu? Venezuela jednohlasne prijala zákon o amnestii
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Venezuela #amnestia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"