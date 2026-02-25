Tisíce Venezuelčanov dostali amnestiu na základe prelomového zákona

Jorge Arreaza, predseda legislatívnej komisie dohliadajúcej na uplatňovanie amnestie, uviedol, že od jej štvrtkového prijatia bolo z väzenia prepustených dovedna 179 väzňov. Ako dodal, ďalších 3050 podmienečne prepustených bolo tiež zbavených všetkých obvinení.
„Tempo je mimoriadne,“ uviedol s tým, že spravodlivosti musí byť učinené zadosť, aby „v krajine zavládol mier“.
Amnestia je jednou z najvýznamnejších reforiem, ktoré presadzovala Madurova bývalá námestníčka Delcy Rodríguezová, ktorá ho nahradila vo funkcii po jeho zajatí americkými silami z 3. januára.Čítajte viac Priznanie o Venezuele aj mrazivý odkaz Iránu: Trump predniesol najdlhší prejav o stave únie v dejinách
Táto zmena je vnímaná aj ako signál ukončenia takmer troch desaťročí štátnych represií za vlády Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza.
Aj keď úrady za uplynulých šesť týždňov prepustili stovky politických väzňov, ďalšie stovky stále zostávajú za mrežami.
Arreaza spresnil, že venezuelské súdy dostali už 4293 žiadostí o amnestiu, tá však nie je automatická, konštatuje AFP. Tí, ktorí ju chcú využiť, sa musia dostaviť na súd, aby bol ich prípad preskúmaný a aby bolo vydané rozhodnutie o zamietnutí obvinení alebo zrušení trestov.
Právnici niektorých súčasných aj bývalých politických väzňov hlásili zamietnutia a prieťahy pri podávaní žiadostí na súd. „Súdy, ktoré nás svojvoľne stíhali, sú naďalej našimi katmi,“ povedal Rodrigo Cabezas, bývalý minister financií z čias vlády Huga Cháveza, ktorý sa neskôr stal kritikom Madura. Cabezas uviedol, že jeho žiadosť o zrušenie obvinení proti nemu bola zamietnutá z bližšie neurčených technických príčin.Čítajte viac Stovky politických väzňov na slobodu? Venezuela jednohlasne prijala zákon o amnestii