Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Rusko považuje Poľsko a NATO za svojho hlavného nepriateľa, uviedol Nawrocki

Rusko považuje Poľsko a NATO za svojho hlavného nepriateľa, uviedol Nawrocki

Poľský prezident Karol Nawrocki označil v stredu Rusko za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre región a vyhlásil, že odpoveďou Poľska musí byť ďalší rozvoj a modernizácia ozbrojených síl. Vo vystúpení na porade vojenských veliteľov vo Varšave zdôraznil, že armáda je kľúčovým nástrojom na ochranu štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

25.02.2026 10:49
debata (1)
Ukrajinská vojačka: Pracujem na fronte a ničím nepriateľské drony. Rusi sa sami nezastavia. Vždy keď dostanú, čo chcú, ich apetít rastie
Video
Jej úlohou je nájsť vo vzduchu ruský dron a zničiť ho. / Zdroj: Pravda

Moskva sa podľa prezidenta usiluje oslabiť dôveryhodnosť mechanizmu kolektívnej obrany a pokračuje v zastrašovaní krajín regiónu. „Rusko vidí v Severoatlantickej aliancii svojho hlavného nepriateľa v ňou vedenej civilizačnej vojne so Západom. Takto nepretržite vníma Poľsko a celé NATO,“ povedal. Dodal, že aj prípadné zmrazenie konfliktu na Ukrajine môže viesť k vzniku trvalej deliacej línie v Európe.

Poľsko podľa prezidenta potrebuje technologicky vyspelú armádu s vysokými bojovými schopnosťami, ktorá bude schopná reagovať na súčasné aj budúce hrozby. Zdôraznil potrebu rovnováhy medzi nákupmi zbraní a rozvojom prelomových technológií, ktoré majú zabezpečiť výhodu na bojisku nielen dnes, ale aj v horizonte piatich až pätnástich rokov.

V tejto súvislosti odmietol koncept presunu obrany krajiny do vnútrozemia a vyhlásil, že plány musia počítať s obranou každej časti Poľska. Debatu o obrane na línii Visly vyvolalo zverejnenie častí tajných obranných plánov z roku 2011 bývalým ministrom obrany vlády Práva a spravodlivosti Mariuszom Blaszczakom, za ktoré čelí trestnému stíhaniu. Dokumenty počítali s variantom stiahnutia síl za Vislu v prípade invázie.

Prezident preto podporí vznik nových jednotiek na východ od Visly a užšiu spoluprácu generálneho štábu s prezidentským Úradom národnej bezpečnosti pri príprave riešení proti možnej agresii zo strany Ruska, ktoré podľa neho vedie hybridné aktivity proti štátom východného krídla.

Hrozby z východu zároveň spojil s potrebou urýchliť modernizačné procesy v armáde. Tempo zavádzania dronov označil za nedostatočné a upozornil na pomalé systémové zmeny v oblasti obstarávania, výcviku a ich organizačného začlenenia. Za nevyhnutnú považuje Nawrocki lepšiu koordináciu medzi ministerstvami, ako aj dôslednejšie využívanie domácich kapacít a skúseností z vojny na Ukrajine.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Rusko #vojna na Ukrajine #Karol Nawrocki
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"