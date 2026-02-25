Rusko považuje Poľsko a NATO za svojho hlavného nepriateľa, uviedol Nawrocki

Moskva sa podľa prezidenta usiluje oslabiť dôveryhodnosť mechanizmu kolektívnej obrany a pokračuje v zastrašovaní krajín regiónu. „Rusko vidí v Severoatlantickej aliancii svojho hlavného nepriateľa v ňou vedenej civilizačnej vojne so Západom. Takto nepretržite vníma Poľsko a celé NATO,“ povedal. Dodal, že aj prípadné zmrazenie konfliktu na Ukrajine môže viesť k vzniku trvalej deliacej línie v Európe.
Poľsko podľa prezidenta potrebuje technologicky vyspelú armádu s vysokými bojovými schopnosťami, ktorá bude schopná reagovať na súčasné aj budúce hrozby. Zdôraznil potrebu rovnováhy medzi nákupmi zbraní a rozvojom prelomových technológií, ktoré majú zabezpečiť výhodu na bojisku nielen dnes, ale aj v horizonte piatich až pätnástich rokov.
V tejto súvislosti odmietol koncept presunu obrany krajiny do vnútrozemia a vyhlásil, že plány musia počítať s obranou každej časti Poľska. Debatu o obrane na línii Visly vyvolalo zverejnenie častí tajných obranných plánov z roku 2011 bývalým ministrom obrany vlády Práva a spravodlivosti Mariuszom Blaszczakom, za ktoré čelí trestnému stíhaniu. Dokumenty počítali s variantom stiahnutia síl za Vislu v prípade invázie.
Prezident preto podporí vznik nových jednotiek na východ od Visly a užšiu spoluprácu generálneho štábu s prezidentským Úradom národnej bezpečnosti pri príprave riešení proti možnej agresii zo strany Ruska, ktoré podľa neho vedie hybridné aktivity proti štátom východného krídla.
Hrozby z východu zároveň spojil s potrebou urýchliť modernizačné procesy v armáde. Tempo zavádzania dronov označil za nedostatočné a upozornil na pomalé systémové zmeny v oblasti obstarávania, výcviku a ich organizačného začlenenia. Za nevyhnutnú považuje Nawrocki lepšiu koordináciu medzi ministerstvami, ako aj dôslednejšie využívanie domácich kapacít a skúseností z vojny na Ukrajine.