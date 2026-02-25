Fio bankaFio banka
Odmena za víťazstvo vo voľbách vyvolala škandál. Japonská premiérka Takaičiová čelí kritike za dary pre poslancov

Na japonskú premiérku Sanae Takaičiovú sa v stredu spustila vlna kritiky po tom, ako sa na verejnosť dostala informácia, že poslancom svojej víťaznej vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) v nedávnych parlamentných voľbách venovala darčekové poukazy.

25.02.2026 11:16
Japonská premiérka Sane Takaičiová (uprostred) počas zasadnutia dolnej komory japonského parlamentu v Tokiu 18. februára 2026.
Vyše 300 zákonodarcov dostalo možnosť vybrať si niektorú z položiek uvedených v brožúre „ako prejav uznania za ich úspech vo veľmi náročných voľbách“, napísala Takaičiová v príspevku na platforme X, pričom dodala, že na darčeky neboli použité žiadne peniaze daňových poplatníkov.

Toto odhalenie pripomína škandál s tajnými fondmi, ktorý zasiahol stranu v roku 2023, píše AFP. Ten napokon pripravil o funkciu vtedajšieho premiéra Fumia Kišidu a vyvolal hnev voličov. Z premiérskeho postu po volebnom neúspechu následne odstúpil aj Takaičiovej predchodca Šigeru Išiba.

Líder hlavnej opozičnej Stredovej reformnej aliancie (CRA) Junya Ogawa tvrdí, že po informácii o daroch sa ľudia môžu pýtať „Premiérka Takaičiová, vy tiež?“, a zároveň dodal, že predsedníčka vlády bude niesť zodpovednosť.

Takaičiová v stredu v parlamente uviedla, že cena každého daru bola približne 30 000 jenov (približne 163 eur) na osobu a bola uhradená z politických fondov pobočky LDP v meste Nara, ktorej je predsedníčkou.

Japonský zákon o financovaní politických strán stanovuje, že jednotlivci nemôžu darovať kandidátom príspevky na verejné funkcie, ale môžu ich poskytovať politické strany vrátane ich miestnych pobočiek.

Išiba bol v marci minulého roka kritizovaný za to, že údajne počas večere rozdal 15 poslancom dolnej komory parlamentu darčekové poukážky v hodnote 100.000 jenov (približne 545 eur), ktoré zaplatil zo svojich vlastných peňazí.

