USA varovali Ukrajinu, aby pri útokoch na Rusko nepoškodzovala americké záujmy

Stefanišynová označila tento odkaz ako demaršu, teda oficiálne oznámenie, ale odmietla spresniť okolnosti jej odovzdania. Neoznámila ani, či bola predvolaná na americké ministerstvo zahraničia. Uviedla, že Ukrajina vzala toto oznámenie na vedomie.
Stefanišynová, ktorá hovorila pri príležitosti štvrtého výročia rozsiahlej ruskej invázie z 24. februára 2022, uviedla, že americké ministerstvo zahraničia reagovalo na ukrajinský útok na Novorossijsk, „pretože to ovplyvnilo americké (a) kazašské ekonomické záujmy“. Väčšina kazašskej ropy sa vyváža práve cez Novorossijsk. Prístav po ukrajinskom dronovom útoku v novembri dočasne zastavil export.
Oznámenie sa týkalo útokov, ktoré ovplyvňujú americké záujmy, nie zastavenia úderov na ruskú infraštruktúru ako takú, povedala Stefanišynová. „Tento kontakt nesúvisel s výzvou, aby sa Ukrajina zdržala útokov na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru. Súvisel čisto s tým, že sa to dotklo amerických ekonomických záujmov,“ dodala.
Incident podľa nej ukázal, že Ukrajina si od získania nezávislosti po rozpade Sovietskeho zväzu nevytvorila s USA dostatočne úzke ekonomické väzby. Je však odhodlaná to zmeniť a ako veľvyslankyňa sa chce zamerať na spoluprácu s USA na dosiahnutie mierovej dohody a zároveň na vytvorenie udržateľných a dlhodobých amerických ekonomických záujmov na Ukrajine, čo by jej krajine poskytlo jednu z najsilnejších bezpečnostných záruk.
Minulý týždeň Rusko podľa ukrajinských úradov zasiahlo strelou továreň spoločnosti Mondelez v Trosťanci v Sumskej oblasti. Minister zahraničia Andrij Sybiha v súvislosti s tým uviedol, že ruská vojna ohrozuje obchodné záujmy USA na európskom kontinente. USA tento útok oficiálne nekomentovali ani verejne neodsúdili, pripomenula stanica Suspilne.
Útoky na Novorossijsk poškodili kľúčovú infraštruktúru Kaspického ropovodného konzorcia (CPC), ktorým Kazachstan vyváža väčšinu svojej ropy. To viedlo k zníženiu dodávok. Americká spoločnosť Chevron, významný akcionár CPC, tým utrpela finančné straty, pripomenul ruský denník Kommersant.
Stefanyšinová, ktorá sa neskôr zúčastnila na prejave prezidenta Donalda Trumpa o stave únie v Kongrese, tiež uviedla, že jej krajina je vďačná za Trumpovo osobné angažmán ohľadom ukončenia vojny a že nemá pocit, že by Washington Ukrajinu opustil – Napriek tomu, že sa nepodarilo dosiahnuť prímerie a že Trump obmedzil vojenskú podporu Kyjevu.
Ambasádorka, ktorá predtým pôsobila ako podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu, vyzvala Kongres, aby prijal komplexný sankčný zákon, ktorý by vytvoril právny rámec pre ďalšie sankcie proti Rusku po vlaňajších krokoch, keď Washington uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť.
Uviedla, že Ukrajina na tomto legislatívnom opatrení úzko spolupracuje s americkými zákonodarcami. Myslí, že po jeho predložení získa návrh silnú podporu oboch hlavných amerických politických strán a že Trump ju po schválení podpíše.
„Buď by mal byť (návrh) schválený teraz, alebo budeme musieť uznať, že k tomu nie je politická vôľa,“ povedala. Ukrajina tiež podľa nej spolupracuje s americkou vládou na nových spôsoboch, ako pripraviť Rusko o príjmy pre financovanie vojny. Odmietla však uviesť podrobnosti.