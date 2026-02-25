Poľská ministerka Nowacka vyzvala na zákaz mobilov na školách. Výnimku by mohol udeliť učiteľ

Fio bankaFio banka
Poľská ministerka školstva Barbara Nowacka vyzvala na zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Cieľom je obmedziť rušivé vplyvy počas hodín. Ministerka to povedala v stredu pre rádio RMF FM.

25.02.2026 11:44
Barbara Nowacka Foto: ,
Poľská ministerka školstva Barbara Nowacka
Obmedzenie by sa malo týkať žiakov prvého až ôsmeho ročníka, pričom výnimku by mohol udeliť učiteľ, ak by bol telefón potrebný na vzdelávací proces.

Termín účinnosti zákazu bude závisieť od legislatívneho postupu. Keby sa stal súčasťou poslaneckého návrhu klubu koaličnej Občianskej koalície, mohol by nadobudnúť účinnosť od 1. septembra. Legislatívna cesta v podobe vládneho návrhu zákona by podľa ministerky trvala dlhšie.

Nowacka zároveň informovala, že klub Občianskej koalície pripravuje návrh zákona na obmedzenie prístupu detí do 15 rokov k sociálnym sieťam. Predloženie príslušných podkladov sa očakáva už tento týždeň. Na príprave zákona má spolupracovať Národný akademický počítačový inštitút a ministerstvo digitalizácie.

Rezort digitalizácie podľa nej pracuje na riešeniach, ktoré umožnia platformám overovať vek používateľov prostredníctvom bezpečnej digitálnej identity.

