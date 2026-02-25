Poľská ministerka Nowacka vyzvala na zákaz mobilov na školách. Výnimku by mohol udeliť učiteľ

Obmedzenie by sa malo týkať žiakov prvého až ôsmeho ročníka, pričom výnimku by mohol udeliť učiteľ, ak by bol telefón potrebný na vzdelávací proces.
Termín účinnosti zákazu bude závisieť od legislatívneho postupu. Keby sa stal súčasťou poslaneckého návrhu klubu koaličnej Občianskej koalície, mohol by nadobudnúť účinnosť od 1. septembra. Legislatívna cesta v podobe vládneho návrhu zákona by podľa ministerky trvala dlhšie.
Nowacka zároveň informovala, že klub Občianskej koalície pripravuje návrh zákona na obmedzenie prístupu detí do 15 rokov k sociálnym sieťam. Predloženie príslušných podkladov sa očakáva už tento týždeň. Na príprave zákona má spolupracovať Národný akademický počítačový inštitút a ministerstvo digitalizácie.
Rezort digitalizácie podľa nej pracuje na riešeniach, ktoré umožnia platformám overovať vek používateľov prostredníctvom bezpečnej digitálnej identity.Čítajte viac Pellegrini je za zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Rizikom je aj AI