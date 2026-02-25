Americký koncern 3M čelí v Belgicku žalobe stoviek občanov. Žiadajú odškodné v desiatkach miliónov eur

Nadnárodný koncern 3M, založený v roku 1902, pôsobí vo viacerých odvetviach – od kancelárskych potrieb cez zdravotníctvo až po energetiku a elektroniku. Je známy svojimi samolepiacimi poznámkovými lístkami Post-it a lepiacou páskou Scotch.
Zvýšené úrovne znečistenia pôdy a podzemných vôd v okolí závodu 3M v obci Zwijndrecht pri Antverpách boli zistené v roku 2021. Následné testy krvi potvrdili, že stovky miestnych obyvateľov boli vystavené vysokým koncentráciám kyseliny perfluóroktánsulfónovej (PFOS), ktorá patrí do skupiny PFAS a používa sa ako hydroizolačná látka.
Právnik žalobcov Geert Lenssens uviedol, že približne 1 400 ľudí žiada po 20-tisíc eur na osobu ako rezervu na prípadné budúce zdravotné problémy. „Choroba sa môže rozvinúť až po desaťročiach, ako pri azbeste,“ uviedol. Obyvatelia zároveň upozorňujú na možné zníženie hodnoty svojich nehnuteľností.Čítajte viac Už žiadne mini šampóny ani vzduch v krabiciach. Brusel vyhlásil vojnu odpadu z obalov
Spoločnosť 3M uviedla, že od roku 2024 už v závode PFAS nevyrába a na základe dohody s miestnymi úradmi z roku 2022 realizuje rozsiahlu sanáciu pôdy. V rámci dohody sa tiež spoločnosť zaviazala investovať 500 miliónov eur do nápravných opatrení. Firma, ktorá čelí žalobám aj v Spojených štátoch, zároveň oznámila, že do konca roka 2025 ukončí výrobu PFAS.
PFAS sú syntetické látky odpudzujúce vodu, tuky a teplo, používajú sa napríklad v nepriľnavom riade či kobercoch odolných voči škvrnám. Pre svoje zdravotné riziká je ich používanie čoraz viac regulované. Dlhodobé vystavenie aj nízkym dávkam sa spája s poškodením pečene, zvýšeným cholesterolom, oslabenou imunitou, nízkou pôrodnou hmotnosťou detí či viacerými druhmi rakoviny.Čítajte viac Môžete sa brániť pred „večnými chemikáliami“ v tele? Tento bežný doplnok stravy by ich mohol z tela odstrániť