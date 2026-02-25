Bill Gates išiel s pravdou von: Miliardár priznal aféry s dvoma Ruskami. Kontakt s Epsteinom poškodil nadáciu

Podľa nahrávky, ktorú má k dispozícii denník Wall Street Journal (WSJ), priznal aj to, že počas svojho manželstva s Melindou Gatesovou (61) mal dve aféry s ruskými ženami. Zdôraznil ale, že sa nedopustil ničoho nezákonného.
„Bolo to obrovská chyba, že som trávil čas s Epsteinom,“ povedal Gates podľa správy WSJ. „Ospravedlňujem sa všetkým ľuďom, ktorí boli kvôli mne do tejto záležitosti vtiahnutí.“
Miliardár ľutoval, že jeho kontakty s Epsteinom poškodili aj povesť jeho nadácie. Gates podľa WSJ priznal, že mal aféry – jednu s ruskou hráčkou bridžu, ktorú som stretol na bridžových podujatiach, a jednu s ruskou fyzičkou, ktorú som spoznal pri obchodných aktivitách.“ Zdôraznil, že žiadna z týchto žien nebola obeťou Epsteina.
Už v roku 2023 Wall Street Journal informoval, že Epstein využil svoje poznatky o Gatesovej afére, aby naňho vyvíjal tlak. Gates spoznal hráčku bridžu okolo roku 2010, keď mala dvadsať rokov. Epstein ju potom v roku 2013 stretol a neskôr zaplatil jej školenie na programátorskom kurze. V roku 2017 vyzval Gatesa e-mailom, aby mu náklady uhradil, hoci Gates podľa vlastných slov kontakt s Epsteinom už ukončil.
Interná schôdza konaná v utorok bola podľa Gatesa aj príležitosťou ochrániť jeho bývalú manželku Melindu. „Vždy bola voči Epsteinovi skeptická,“ vysvetlil. Napriek tomu Gates do roku 2014 s Epsteinom udržiaval kontakt. Letel jeho súkromným lietadlom a trávil s ním čas vo Francúzsku, New Yorku, Washingtone a aj v Nemecku. „Nikdy som však u neho nezostal cez noc,“ dodal Gates. „Nikdy som netrávil čas s obeťami ani so ženami okolo neho.“Čítajte viac Epsteina vyšetrovali pre podozrivé prevody spojené s drogami a prostitúciou už od roku 2010. Netušili o tom ani prokurátori
V jednom z e-mailov, ktoré mali pochádzať z účtu spájaného s Epsteinom, sa objavujú tvrdenia, že Gates mal Epsteina žiadať o pomoc po tom, čo mal mať sexuálny styk s „ruskými dievčatami“, pričom sa mal obávať pohlavne prenosnej choroby.
„(…) následne si ma (Gates Epsteina – pozn. red.) so slzami v očiach prosil, aby som vymazal e-maily týkajúce sa tvojej pohlavne prenosnej choroby, tvoju prosbu, aby som ti poskytol antibiotiká, ktoré by si mohol potajme dať Melinde, a opis tvojho penisu,“ uvádza sa v jednom zo zverejnených Epsteinových e-mailov.
Ďalšia správa pripisovaná Epsteinovi hovorí o tom, že bol podľa vlastných slov vtiahnutý do „morálne nevhodných a eticky neobhájiteľných“ situácií.
„Od pomoci Billovi zohnať lieky, aby zvládol dôsledky sexu s ruskými dievčatami, cez sprostredkovanie jeho nelegálnych milostných afér s vydatými ženami, až po žiadosti o zabezpečenie adderallu (amfetamín a psychostimulant používaný na zvýšenie mentálnej bdelosti a aktivity – pozn. red.) na bridžové turnaje,“ píše sa v e-maile.
Hovorca Billa Gatesa tieto tvrdenia krátko po ich zverejnení začiatkom februára dôrazne odmietol. Podľa jeho vyjadrenia sú obsahy e-mailov „absolútne absurdné a úplne nepravdivé“. „Jediné, čo tieto dokumenty dokazujú, je Epsteinova frustrácia z toho, že nemal s Gatesom pokračujúci vzťah, a miera, do akej bol ochotný zájsť, aby ho nachytal a očiernil,“ uviedol hovorca.Čítajte viac Epsteinove spisy odhalili ďalšie pikantnosti: spájajú Billa Gatesa s „ruskými dievčatami“ a pohlavnou chorobou