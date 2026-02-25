Zelenskyj: Ukrajina nemá jadrovú zbraň. Tvrdenia Moskvy sú len politický tlak pred mierovými rozhovormi

Ruská rozviedka SVR v utorok uviedla, že Francúzsko a Británia pripravujú odovzdanie jadrovej zbrane Kyjevu. Londýn a Paríž sa podľa nej tajne snažia o to, aby transfer jadrových technológií vyzeral ako výsledok vývoja samotnej Ukrajiny. K svojmu tvrdeniu neponúkla žiadne dôkazy.
„Ide o prípravu na trojstranné stretnutia, ide o politický tlak,“ citovala agentúra Ukrinform z vyjadrenia Zelenského po rokovaní s nórskym premiérom Jonasom Störom v Kyjeve. Ukrajinský prezident vyjadril želanie, aby na ruské obvinenia zodpovedajúcim spôsobom zareagovali ďalšie krajiny, predovšetkým potom Spojené štáty.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov uviedol, že zistenia ovplyvnia postoj Ruska voči Ukrajine a že Moskva v tejto veci informuje Spojené štáty. Washington sa snaží sprostredkovať dohodu o ukončení vojny, ktorú pred viac ako štyrmi rokmi rozpútalo Rusko svojou rozsiahlou inváziou na Ukrajinu.
Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia ruské tvrdenia označil za absurdné a hovorca britskej vlády povedal, že sú nepravdivé.
Ukrajina sa vzala svojich jadrových zbraní získaných po rozpade Sovietskeho zväzu na základe takzvaného Budapeštianskeho memoranda z roku 1994. Výmenou za to získala niektoré bezpečnostné uistenie zo strany Ruska, Británie a Spojených štátov. Tieto ubezpečenia Moskva porušila anexiou Krymu v roku 2014 a ozbrojenou inváziou spred štyroch rokov.
Ruská invázia na Ukrajinu je najväčším konfliktom na európskom kontinente od konca druhej svetovej vojny. Bezjadrový status Ukrajiny uvádza Moskva ako jednu z podmienok prípadnej mierovej dohody.