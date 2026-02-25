Fio bankaFio banka
Zelenskyj: Ukrajina nemá jadrovú zbraň. Tvrdenia Moskvy sú len politický tlak pred mierovými rozhovormi

Tvrdenie Moskvy, že sa Ukrajina snaží získať jadrové zbrane, predstavuje snahu Ruska vyvinúť na Kyjev nátlak pri mierových rozhovoroch, povedal dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podľa neho žiadne jadrové zbrane nemá, informovala agentúra Reuters.

25.02.2026 13:52
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil cvičenia strategických jadrových síl krajiny, ktoré zahŕňali cvičné odpálenie rakiet Jars a Sineva. Podľa Kremľa ide o plánované manévre, týkajúce sa všetkých častí ruskej jadrovej triády. Na záberoch ruského ministerstva obrany je test medzikontinentálnej balistickej rakety Jars a z ponorky v Barentsovom mori bola odpálená medzikontinentálna balistická raketa Sineva. / Zdroj: MO RF

Ruská rozviedka SVR v utorok uviedla, že Francúzsko a Británia pripravujú odovzdanie jadrovej zbrane Kyjevu. Londýn a Paríž sa podľa nej tajne snažia o to, aby transfer jadrových technológií vyzeral ako výsledok vývoja samotnej Ukrajiny. K svojmu tvrdeniu neponúkla žiadne dôkazy.

„Ide o prípravu na trojstranné stretnutia, ide o politický tlak,“ citovala agentúra Ukrinform z vyjadrenia Zelenského po rokovaní s nórskym premiérom Jonasom Störom v Kyjeve. Ukrajinský prezident vyjadril želanie, aby na ruské obvinenia zodpovedajúcim spôsobom zareagovali ďalšie krajiny, predovšetkým potom Spojené štáty.

Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov uviedol, že zistenia ovplyvnia postoj Ruska voči Ukrajine a že Moskva v tejto veci informuje Spojené štáty. Washington sa snaží sprostredkovať dohodu o ukončení vojny, ktorú pred viac ako štyrmi rokmi rozpútalo Rusko svojou rozsiahlou inváziou na Ukrajinu.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia ruské tvrdenia označil za absurdné a hovorca britskej vlády povedal, že sú nepravdivé.

Ukrajina sa vzala svojich jadrových zbraní získaných po rozpade Sovietskeho zväzu na základe takzvaného Budapeštianskeho memoranda z roku 1994. Výmenou za to získala niektoré bezpečnostné uistenie zo strany Ruska, Británie a Spojených štátov. Tieto ubezpečenia Moskva porušila anexiou Krymu v roku 2014 a ozbrojenou inváziou spred štyroch rokov.

Ruská invázia na Ukrajinu je najväčším konfliktom na európskom kontinente od konca druhej svetovej vojny. Bezjadrový status Ukrajiny uvádza Moskva ako jednu z podmienok prípadnej mierovej dohody.

