Babišovo rozhodnutie neposkytnúť lietadlá L-159 Ukrajine bolo podľa českého senátneho výboru poľutovaniahodné

Ministerstvo obrany vo výbore zastupoval len vrchný riaditeľ sekcie obrannej politiky a stratégie Jiří Šedivý, podľa ktorého Zůnove priority vychádzajú z programového vyhlásenia vlády. Náčelník generálneho štábu Karol Řehka senátorom povedal, že mu neprislúcha hodnotiť ministra obrany ani programové vyhlásenie vlády.
„Konštatujeme, že minister obrany doteraz nenavštívil bojujúcu Ukrajinu ani neodpovedal na opakovanú žiadosť ministra obrany Ukrajiny o rokovania. Výbor preto usudzuje, že by svojím konaním minister obrany mohol začať poškodzovať dobré meno Českej republiky a tiež bezpečnostné záujmy štátu,“ uviedol predseda výboru Pavel Fischer (za TOP 09).
Zůna o pláne navštíviť Ukrajinu hovoril po nástupe do funkcie vlani v decembri. Po pár dňoch a zásahu špičiek SPD v spoločnom vyhlásení oznámil, že pozvanie na návštevu Ukrajiny neprijal.
Možnosť poskytnúť lietadlá L-159 na Ukrajinu označil Řehka rovnako ako prezident Petr Pavel v utorok pri verejnom vypočutí v Senáte za uzavretú záležitosť. Rovnako spomenul možnosť do budúcnosti využiť nové lietadlo firmy Aero Vodochody, ktorým má byť L-39 Skyfox. Podľa Řehku má slúžiť nielen pre výcvik pilotov budúcich stíhacích lietadiel F-35, ale aj ako bojový stroj, pričom munícia preň bude lacnejšia ako v prípade existujúcich gripenov.
Ukrajina, ktorá sa štyri roky bráni ruskej agresii, chcela stroje na boj proti ruským dronom. Vláda ANO, SPD a Motoristov však túto možnosť odmietla. Podľa Pavla by na to bolo vhodné nové lietadlo firmy Aero Vodochody, navyše sa podľa prezidenta ponúka spolupráca medzi firmou a ukrajinským výrobcom leteckých motorov Motor Sič.