Západ sa stále viac obracia na Peking. Merz pri Číne mení tón, nepriamo odtiaľ poslal odkaz Putinovi

„Čím menej stabilný a komplikovanejší je dnešný svet, tým viac potrebujú Čína a Nemecko posilniť strategickú komunikáciu a zvýšiť vzájomnú dôveru,“ uviedol podľa čínskych médií Si.
Obe štáty podľa neho musia byť spoľahlivými partnermi, ktorí sa navzájom podporujú a zasadzujú sa aj o voľný obchod, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na čínsku štátnu televíziu CCTV.
„Som ochotný spolupracovať s kancelárom, aby sme spoločne vyvinuli úsilie na neustále posúvanie komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Nemeckom na novú úroveň,“ povedal čínsky prezident Merzovi.
Merz pri schôdzke podľa agentúry AFP vyzdvihol potenciál lepšej spolupráce medzi oboma krajinami. „Sme dve z troch najväčších priemyselných krajín sveta. Je to veľká zodpovednosť, ale aj veľká príležitosť,“ uviedol nemecký kancelár, ktorý do Číny zavítal prvýkrát od svojho nástupu do funkcie v máji minulého roku.Čítajte viac Brusel odmieta nátlak USA a chce chrániť svetový poriadok. Do debaty o Grónsku vstúpila aj Čína
Merz uviedol, že túto cestu vníma ako „skvelú príležitosť“ na posilnenie ekonomických väzieb. Nemecký kancelár tiež poznamenal, že si želá, aby sa „čoskoro“ obnovili spoločné nemecko-čínske vládne konzultácie, ktoré boli prerušené zmenou vlády v Berlíne a pandémiou.
Nemecký kancelár s čínskym prezidentom hovoril aj o vojne na Ukrajine. „Kľúčom je vytrvalo hľadať riešenie prostredníctvom dialógu a rokovaní,“ uviedol Si. Merz ešte pred schôdzkou podľa agentúry AP uviedol, že na riešenie kríz a vojen vrátane tej na Ukrajine je potrebná spolupráca. „Hlas Pekingu je počuť, a to aj v Moskve,“ uviedol kancelár. AP pripomína, že Čína s Ruskom udržuje úzke diplomatické vzťahy. Peking pritom označuje svoj postoj ku konfliktu za nestranný a objektívny.
Čína je ochotná zintenzívniť politickú komunikáciu a koordináciu s Nemeckom, povedal podľa štátnych médií Merzovi pri skoršom stretnutí čínsky premiér Li. Obe krajiny by mali podporovať univerzity, výskumné inštitúcie a podnikateľov, aby posilnili spoluprácu v oblasti spoločného výskumu a vývoja.
AFP konštatuje, že Berlín a Peking chcú stavať na svojich desaťročia trvajúcich ekonomických väzbách v čase, keď americký prezident Donald Trump spôsobil chaos a napätie zavádzaním ciel voči svojim obchodným partnerom.
Čína, ktorá má druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta, sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka, keď predbehla Spojené štáty. Berlín však považuje Peking za systémového rivala Západu.
Merz pricestoval do Pekingu po tom, čo tak v uplynulých mesiacoch urobili viacerí lídri západných krajín vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu kanadskej vlády Marka Carneyho. Koncom marca sa tam chystá vycestovať aj americký prezident Donald Trump.Čítajte viac O novom svetovom poriadku už otvorene hovorí i Západ. Čína vďaka Trumpovi silnie