Orbán nariadil posilniť ochranu kritickej energetickej infraštruktúry: Ukrajina by mohla podniknúť ďalšie kroky

Orbán vo videu zverejnenom po rokovaní rady národnej obrany povedal, že bezprecedentné prerušenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba má skôr politické ako technické dôvody. „Ukrajinská vláda prostredníctvom ropnej blokády vyvíja tlak na Maďarsko a na Slovensko,“ povedal.
Informácie od bezpečnostných služieb podľa maďarského premiéra naznačujú hrozbu, že Ukrajina by mohla podniknúť ďalšie kroky, a preto nariadil posilniť ochranu kritickej energetickej infraštruktúry. „Znamená to rozmiestnenie vojakov a techniky okolo kľúčových energetických zariadení, aby sa zabránilo útokom,“ vyhlásil Orbán. Posilnená bude tiež prítomnosť polície v elektrárňach, rozvodniach a ďalších zariadeniach, a v okrese susediacom s Ukrajinou bude vyhlásený zákaz lietania s dronmi. „Maďarsko sa nenechá vydierať,“ zdôraznil predseda maďarskej vlády.Čítajte viac Fico: Dodávky ropy na Slovensko cez Ukrajinu vo februári obnovené nebudú. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia
Orbán sa pred aprílovými parlamentnými voľbami snaží voličov presvedčiť, že najväčšou hrozbou pre Maďarsko nie je ekonomická stagnácia, na ktorú sa zameriava jeho hlavný súper vo voľbách, ale susedná Ukrajina, píše agentúra AP. Maďarský premiér podľa nej vedie agresívnu kampaň plnú dezinformácií, ktorej ústredné posolstvo znie, že Maďari by mali odmietnuť spojiť sa so zvyškom Európy v podpore Ukrajiny proti ruskej invázii. Voľby, ktoré boli vyhlásené na 12. apríla, Orbán označil za neľútostnú voľbu medzi vojnou a mierom. Opozíciu obvinil, že by krajinu zatiahla do vojny, ktorá zúri v susednej krajine, uviedla agentúra Reuters.
Ukrajina si v utorok pripomenula štvrté výročie plnoformátovej ruskej invázie. Pri tejto príležitosti prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi EÚ uviedol, že opravenie ropovodu Družba je nebezpečné, keďže Rusko útočí na ukrajinských opravárov. „Tak načo? Načo renovovať? Aby sme prišli o ľudí. Myslím si, že je to veľmi vysoká cena,“ povedal.
Orbánovi odkázal, aby svoje sťažnosti s pozastavením dodávok ropy cez Družbu adresoval Moskve. „Rusko tieto potrubia niekoľkokrát zničilo. Nemôže to byť tak, že Rusko ničí a Ukrajina renovuje,“ povedal Zelenskyj. Podľa ukrajinského prezidenta ruská ropa slúžiaca na financovanie vojny nemá miesto na európskom trhu.