Záhada letu z Medellínu do Miami. Pri kontrole našli na krídle stroja otvory ako po streľbe

Poškodenie Boeingu 737 MAX 8 na časti krídla ovládajúcej náklon lietadla si zamestnanci aeroliniek všimli pri rutinnej prehliadke po pristátí. „Stroj bol okamžite vyradený z prevádzky na ďalšiu prehliadku a opravu. Budeme úzko spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi pri vyšetrovaní tohto incidentu,“ uviedli aerolinky.
Aerolínie dodali, že neboli hlásené žiadne zranenia a počas letu sa nevyskytli žiadne problémy. Nie je jasné, kedy k poškodeniu krídla došlo ani koľko cestujúcich bolo na palube. Podľa údajov zo stránky Flightradar24 lietadlo Boeing 737 MAX 8 letelo z Miami do Medellínu v nedeľu a z Medellínu späť do Miami v pondelok ráno.
Príčina poškodenia a možno streľba na lietadlo sú naďalej vyšetrované, ale incident už podľa serveru vyvolal obavy o bezpečnosť v Medellíne. Mesto, ktoré je dnes obľúbenou turistickou destináciou, bolo v 90. rokoch neslávne preslávené vysokou mierou násilia a kriminality v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou.Čítajte viac Horor v oblakoch: Motor Boeingu explodoval vo výške 8 000 metrov, piloti bojovali o život 80 ľudí