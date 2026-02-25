Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Záhada letu z Medellínu do Miami. Pri kontrole našli na krídle stroja otvory ako po streľbe

Záhada letu z Medellínu do Miami. Pri kontrole našli na krídle stroja otvory ako po streľbe

Na lietadle spoločnosti American Airlines sa v pondelok v americkom Miami po prílete z kolumbijského Medellínu našli otvory ako po streľbe. Napísal to server Fox Business, podľa ktorého nikto nebol zranený a prípad vyšetrujú americké a kolumbijské úrady.

25.02.2026 15:53
lietadlo, pilot, kokpit, letecká preprava,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Poškodenie Boeingu 737 MAX 8 na časti krídla ovládajúcej náklon lietadla si zamestnanci aeroliniek všimli pri rutinnej prehliadke po pristátí. „Stroj bol okamžite vyradený z prevádzky na ďalšiu prehliadku a opravu. Budeme úzko spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi pri vyšetrovaní tohto incidentu,“ uviedli aerolinky.

Lietadlo núdzovo pristálo na rušnej floridskej diaľnici. Zdemolovalo pritom auto (Video z 10.12.2025)
Video
Malé lietadlo na Floride pri núdzovom pristátí na diaľnici narazilo do strechy osobného auta. / Zdroj: X

Aerolínie dodali, že neboli hlásené žiadne zranenia a počas letu sa nevyskytli žiadne problémy. Nie je jasné, kedy k poškodeniu krídla došlo ani koľko cestujúcich bolo na palube. Podľa údajov zo stránky Flightradar24 lietadlo Boeing 737 MAX 8 letelo z Miami do Medellínu v nedeľu a z Medellínu späť do Miami v pondelok ráno.

Príčina poškodenia a možno streľba na lietadlo sú naďalej vyšetrované, ale incident už podľa serveru vyvolal obavy o bezpečnosť v Medellíne. Mesto, ktoré je dnes obľúbenou turistickou destináciou, bolo v 90. rokoch neslávne preslávené vysokou mierou násilia a kriminality v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou.

motor, lietadlo, výbuch, explózia, Arik Air Čítajte viac Horor v oblakoch: Motor Boeingu explodoval vo výške 8 000 metrov, piloti bojovali o život 80 ľudí
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #lietadlo #streľba #Miami #kolumbia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"