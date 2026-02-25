Fio bankaFio banka
Rusko predstavuje pre Varšavu existenčnú hrozbu, varuje poľský generál

Rusko predstavuje pre Poľsko „existenčnú hrozbu“ a jeho armáda napriek rastúcim výdavkom stále zaostáva, varoval v stredu náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula.

25.02.2026 15:42
Poliaci ukázali 'zuby' proti Putinovi. Z východnej hranice robia smrtiacu pascu pre nepriateľa
Rok 2026 má podľa poľskej armády priniesť významné posilnenie bezpečnosti. / Zdroj: Sztab Generalny WP

Poľsko, ktoré susedí s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, patrí medzi najväčších obranných výdavkovýchprispievateľov v NATO v pomere k veľkosti ekonomiky. Tento rok plánuje vynaložiť na obranu 4,8 percenta hrubého domáceho produktu.

Podľa Kukulu však ani rekordné výdavky nestačia na vyrovnanie „takmer troch desaťročí chronického podfinancovania ozbrojených síl“. Upozornil najmä na pomalé tempo modernizácie techniky v porovnaní s rýchlym rozširovaním armády.

Poľsko plánuje zvýšiť počet vojakov na 500-tisíc do roku 2039 zo súčasných približne 210-tisíc. Niektoré nové jednotky však podľa generála nedosahujú plnú bojovú pripravenosť pre nedostatok vybavenia, nie personálu.

„Ruská federácia zostáva existenčnou hrozbou pre Poľsko,“ zdôraznil Kukula. Dodal, že Rusko reorganizuje svoje sily, využíva skúsenosti z vojny na Ukrajine a buduje kapacity pre možný konvenčný konflikt s krajinami NATO.

Poľsko má zároveň získať 43,7 miliardy eur z európskeho obranného programu SAFE, ktoré plánuje využiť na posilnenie domácej výroby zbraní.

Vláda tvrdí, že financovanie bude dostupné aj v prípade politických sporov, zatiaľ čo opozícia upozorňuje, že mechanizmy kontroly by mohli oslabiť suverenitu krajiny.

