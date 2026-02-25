Ropa na Slovensko tečie z Chorvátska. Cez ropovod Adria k nám prúdi neruská surovina

Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko zase uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina a neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by tranzitu ropy mohli brániť.
Súčasnou situáciou na trhu s energiami sa dnes v Bruseli zaoberala takzvaná koordinačná skupina pre ropu. Na rokovaniach sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií EÚ, ako aj členských štátov. „Maďarsko a Slovensko potvrdili, že začali uvoľňovať svoje núdzové zásoby ropy. Tieto zásoby si všetky členské štáty uchovávajú práve za účelom riešenia podobných situácií,“ uviedla hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová, ktorá má na starosti oblasť energetiky. Koordinačná skupina sa podľa nej zaoberala tiež alternatívnymi trasami pre dodávky. „V tejto chvíli neexistuje žiadne bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok v Európskej únii,“ dodala.
Alternatívna trasa pre dodávky do oboch krajín pritom vedie z Chorvátska. „Chorvátsko na stretnutí potvrdilo, že ropovodom Adria je do Maďarska a Slovenska prepravovaná neruská ropa,“ doplnila hovorkyňa exekutívy EÚ. Komisia bude podľa nej situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok naďalej monitorovať, je preto v kontakte s členskými štátmi, ako aj s Ukrajinou.
Slovensko a Maďarsko sa v reakcii na výpadok dovozu ropy cez Družbu obrátili už minulý týždeň na Európsku komisiu so žiadosťou o uplatnenie pravidla, ktoré by im umožnilo dostávať ruskú ropu cez Chorvátsko. Budapešť a Bratislava v tejto veci kontaktovali aj priamo chorvátskeho ministra hospodárstva. Chorváti to však odmietli. „Barel ropy kúpený od Ruska sa niektorým krajinám môže zdať lacnejší, ale pomáha financovať vojnu a útoky na ukrajinský ľud,“ uviedol vtedy chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar s tým, že sú ochotní pomôcť, ale nie dovozom ruskej ropy.
Ropovod Družba bol doteraz hlavným zdrojom dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Vlády oboch krajín, ktoré sú považované za najviac priateľské k Rusku v EÚ, rovnako ostro odmietajú akékoľvek kroky EÚ, ktoré by mali viesť k ukončeniu dovozu ruskej ropy do únie.
Podľa servera televízie Deutsche Welle (DW) Budapešť a Bratislava dokonca zvýšili svoju závislosť od ruských dodávok energie a spoliehajú sa na Moskvu ohľadom dodávok ropy z 86 až 100 percent. Dodávky ruskej ropy cez južnú časť ropovodu Družba vlani dosiahli 9,7 milióna metrických ton, pričom Slovensko dostalo 4,9 milióna a Maďarsko zhruba 4,35 milióna, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú poradenskú spoločnosť Expro. Správa zverejnená v máji 2025 Centrom pre štúdium demokracie a Centrom pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) odhaduje, že Maďarsko a Slovensko zaplatili Rusku od začiatku vojny na Ukrajine len za dodávky ropy takmer 5,4 miliardy eur.