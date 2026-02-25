Fio bankaFio banka
Severovýchod USA zasypali rekordné prívaly snehu, desaťtisíce ľudí sú stále bez elektriny

Severovýchod Spojených štátov bojuje s následkami snehovej fujavice, ktorá v regióne ochromila dopravu, energetiku aj školstvo. Hoci hlavná vlna búrky, ktorá zasiahla východné pobrežie v nedeľu večer, už pominula, desiatky tisíc odberateľov zostávajú v mrazivom počasí bez elektriny. Podľa agentúry AP si extrémne počasie vyžiadalo najmenej jednu obeť.

25.02.2026 16:15
V newyorskom Central Parku sa brodia v snehu po kolená
Newyorčania sa v pondelok po silnom snežení vydali do zasneženého Central Parku, kde deti aj dospelí stavali snehuliakov, organizovali snehové súboje a robili si selfie. / Zdroj: Reuters

V meste Newport v štáte Rhode Island našli záchranári v zasypanom aute 21-ročného študenta v bezvedomí. Po prevoze do nemocnice konštatovali smrť v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým. Práve Rhode Island patrí k najviac zasiahnutým oblastiam – s 90 centimetrami snehu tam padol rekord z roku 1978.

Ľudia kráčajú uprostred ulice po zasnežených...
Starostka Bostonu Michelle Wuová (vľavo) pomáha...
+9Človek v teplom oblečení kráča po ulici v...

Situácia v energetike zostáva kritická najmä v štáte Massachusetts. „Poslední zákazníci budú musieť bohužiaľ vydržať ešte pár dní,“ uviedol pre CNN Doug Foley, zástupca spoločnosti Eversource. Kým v utorok bolo bez prúdu celkovo 300 000 domácností a podnikov, v noci na stredu ich počet klesol na 173 000. Problémy hlásia aj štáty New Jersey a Delaware.

Snehová kalamita spôsobila chaos v doprave. V utorok bolo zrušených viac ako 2 200 letov, pričom najväčšie komplikácie postihli letiská v New Yorku a Bostone. Cesty pokrýva poľadovica, čo komplikuje aj návrat detí do škôl. V New Yorku sa muselo v utorok do lavíc vrátiť 900 000 žiakov, no Filadelfia a ďalšie mestá zvolili formu online výučby. Newyorský starosta Zohran Mamdani informoval, že mesto na odpratávanie snehu nasadilo 3 500 pracovníkov a spotrebovalo už 65 miliónov kilogramov soli.

Životná búrka. New York sa spamätáva zo záľahy snehu
Obyvatelia New Yorku sa v pondelok zobudili do snehovej búrky. „Toto je búrka, aká príde len raz za život,“ povedala Elizabeth Axelová, ktorá venčila svojho psa Snoopa na severnom Manhattane. „Môj pes to miluje. A ja pôjdem zaliezť domov“. / Zdroj: Reuters

Extrémne podmienky ilustruje aj fakt, že denník The Boston Globe v utorok po prvýkrát za 153 rokov nedoručil svoje tlačené vydanie. Meteorológovia navyše varujú, že región má v stredu zasiahnuť ďalšia, i keď slabšia snehová búrka, ktorá v kombinácii s mrazom vytvorí na cestách nebezpečnú poľadovicu.

Sneh premenil ulice Bostonu na snowboardovú dráhu (koniec januára)
Keď vaše mesto zasype sneh, ktorého sú plné ulice, máte šancu urobiť to, čo spravili nadšenci zimných športov v Bostone. / Zdroj: Reuters
Viac na túto tému: #počasie #USA #New York #sneh #zima #snehová búrka
