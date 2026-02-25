Severovýchod USA zasypali rekordné prívaly snehu, desaťtisíce ľudí sú stále bez elektriny

V meste Newport v štáte Rhode Island našli záchranári v zasypanom aute 21-ročného študenta v bezvedomí. Po prevoze do nemocnice konštatovali smrť v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým. Práve Rhode Island patrí k najviac zasiahnutým oblastiam – s 90 centimetrami snehu tam padol rekord z roku 1978.
Situácia v energetike zostáva kritická najmä v štáte Massachusetts. „Poslední zákazníci budú musieť bohužiaľ vydržať ešte pár dní,“ uviedol pre CNN Doug Foley, zástupca spoločnosti Eversource. Kým v utorok bolo bez prúdu celkovo 300 000 domácností a podnikov, v noci na stredu ich počet klesol na 173 000. Problémy hlásia aj štáty New Jersey a Delaware.
Snehová kalamita spôsobila chaos v doprave. V utorok bolo zrušených viac ako 2 200 letov, pričom najväčšie komplikácie postihli letiská v New Yorku a Bostone. Cesty pokrýva poľadovica, čo komplikuje aj návrat detí do škôl. V New Yorku sa muselo v utorok do lavíc vrátiť 900 000 žiakov, no Filadelfia a ďalšie mestá zvolili formu online výučby. Newyorský starosta Zohran Mamdani informoval, že mesto na odpratávanie snehu nasadilo 3 500 pracovníkov a spotrebovalo už 65 miliónov kilogramov soli.
Extrémne podmienky ilustruje aj fakt, že denník The Boston Globe v utorok po prvýkrát za 153 rokov nedoručil svoje tlačené vydanie. Meteorológovia navyše varujú, že región má v stredu zasiahnuť ďalšia, i keď slabšia snehová búrka, ktorá v kombinácii s mrazom vytvorí na cestách nebezpečnú poľadovicu.