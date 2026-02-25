Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Do ochrany poľského vzdušného priestoru sa zapoja aj vrtuľníky Venom českej armády

Do ochrany poľského vzdušného priestoru sa zapoja aj vrtuľníky Venom českej armády

Česká armáda v marci pri striedaní jednotky nasadenej v Poľsku zapojí do ochrany poľského vzdušného priestoru dva nové vrtuľníky UH-1Y Venom. Armáda to dnes uviedla na svojom webe. Česká vrtuľníková jednotka v susednej krajine pôsobí od vlaňajšieho septembra, keď poľské územie zasiahol ruský dronový útok. Doteraz boli na misiu vyslané tri vrtuľníky Mi-171Š, venomy ich nahradia. Českí vojaci majú v Poľsku za úlohu posilniť obranu východnej hranice Severoatlantickej aliancie (NATO) a podporovať poľské ozbrojené sily pri ochrane vzdušného priestoru.

25.02.2026 16:01
debata
Slováci budú mať vrtuľníky ako americkí mariňáci
Video
Pozrite si v akcii vrtuľníky AH-1Z Viper v akcii. Video: US Marine Corps / Zdroj: US Marine Corps

Armáda už tento rok v polovici januára informovala, že českí vojaci budú v Poľsku pôsobiť aj naďalej. Doteraz boli na misiu vyslané tri vrtuľníky Mi-171Š, v marci ich vystriedajú dva nové stroje systému H-1. ČR nakúpila 12 vrtuľníkov americkej firmy Bell za 14,6 miliardy korún bez DPH v roku 2019. Osem z nich sú stroje UH-1Y Venom a štyri AH-1Z Viper. Posledné dva dorazili do Česka v júni 2024. ČR má navyše v rokoch 2027 a 2028 získať ďalšie dva venomy a šesť viperov ako dar od Spojených štátov za pomoc Ukrajine.

Do Poľska v marci odíde v poradí piata jednotka českých vojakov. Okrem pilotov ju tvoria aj špecialisti inžiniersko-leteckej služby, logistici a ďalší odborný personál zabezpečujúci plnú operačnú sebestačnosť, uviedla armáda.

Nasadenie českých vojakov reagovalo na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne, keď na poľské územie vlani v septembri prenikli ruské bezpilotné prostriedky. „Česká vrtuľníková jednotka sa preto zameria predovšetkým na pôsobenie proti nízko letiacim cieľom a posilnenie ochrany vzdušného priestoru Poľska,“ poznamenal veliteľ 22. základne vrtuľníkového letectva Petr Slíva.

Veliteľ Veliteľstva pre operácie českej armády Václav Vlček v januári označil prítomnosť českej vrtuľníkovej jednotky v Poľsku za dôležité potvrdenie aliančnej spolupráce a jasný signál pripravenosti ČR aktívne sa podieľať na zabezpečení bezpečnosti aliančného územia. „Spoločne s našimi poľskými spojencami prispievame k ochrane východného krídla NATO a k posilňovaniu stability celého regiónu,“ dodal vtedy.

Nasadenie českých vojakov v Poľsku je možné na základe dohody medzi oboma krajinami. Vyslanie vojakov umožňuje aj aktuálny mandát na pôsobenie síl a prostriedkov ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, ktorý predvlani schválil parlament. Mandát umožňuje posilniť obranu východnej hranice NATO, kde môže pôsobiť až 2000 českých vojakov. Aktuálne českí vojaci v rámci tohto mandátu operujú tiež na Slovensku, v Litve či v Lotyšsku.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Česko #NATO #ochrana vzdušného priestoru
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"