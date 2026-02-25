Do ochrany poľského vzdušného priestoru sa zapoja aj vrtuľníky Venom českej armády

Armáda už tento rok v polovici januára informovala, že českí vojaci budú v Poľsku pôsobiť aj naďalej. Doteraz boli na misiu vyslané tri vrtuľníky Mi-171Š, v marci ich vystriedajú dva nové stroje systému H-1. ČR nakúpila 12 vrtuľníkov americkej firmy Bell za 14,6 miliardy korún bez DPH v roku 2019. Osem z nich sú stroje UH-1Y Venom a štyri AH-1Z Viper. Posledné dva dorazili do Česka v júni 2024. ČR má navyše v rokoch 2027 a 2028 získať ďalšie dva venomy a šesť viperov ako dar od Spojených štátov za pomoc Ukrajine.
Do Poľska v marci odíde v poradí piata jednotka českých vojakov. Okrem pilotov ju tvoria aj špecialisti inžiniersko-leteckej služby, logistici a ďalší odborný personál zabezpečujúci plnú operačnú sebestačnosť, uviedla armáda.
Nasadenie českých vojakov reagovalo na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne, keď na poľské územie vlani v septembri prenikli ruské bezpilotné prostriedky. „Česká vrtuľníková jednotka sa preto zameria predovšetkým na pôsobenie proti nízko letiacim cieľom a posilnenie ochrany vzdušného priestoru Poľska,“ poznamenal veliteľ 22. základne vrtuľníkového letectva Petr Slíva.
Veliteľ Veliteľstva pre operácie českej armády Václav Vlček v januári označil prítomnosť českej vrtuľníkovej jednotky v Poľsku za dôležité potvrdenie aliančnej spolupráce a jasný signál pripravenosti ČR aktívne sa podieľať na zabezpečení bezpečnosti aliančného územia. „Spoločne s našimi poľskými spojencami prispievame k ochrane východného krídla NATO a k posilňovaniu stability celého regiónu,“ dodal vtedy.
Nasadenie českých vojakov v Poľsku je možné na základe dohody medzi oboma krajinami. Vyslanie vojakov umožňuje aj aktuálny mandát na pôsobenie síl a prostriedkov ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, ktorý predvlani schválil parlament. Mandát umožňuje posilniť obranu východnej hranice NATO, kde môže pôsobiť až 2000 českých vojakov. Aktuálne českí vojaci v rámci tohto mandátu operujú tiež na Slovensku, v Litve či v Lotyšsku.