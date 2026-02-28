Rusko zaplatilo cenu, akú nezažila žiadna veľmoc. Putin je rukojemník vlastnej vojny, tvrdia experti

Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu o tom, čo čitateľov Pravdy najviac zaujalo. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.
Štyri roky po začiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu čelí Rusko podľa viacerých analytikov dôsledkom, ktoré zasahujú nielen bojisko, ale aj samotné základy jeho politického a ekonomického systému.
Nové ukrajinské drony vymazali sklady Iskanderov a riadiace centrá Rubikonu
Video
Ukrajinské drony FP-2 zaútočili na nepriateľskú infraštruktúru na Kryme a v Záporožskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
Fico potvrdil stopnutie elektriny Ukrajine. Pripravené má i ďalšie opatrenia
Video
Zdroj: FB Roberta Fica
Zločinca prevážali z Prahy do vlasti špeciálnym lietadlom. Strach naháňal i policajtom
Video
Zdroj: Policie ČR
Otužilý skialpinista
Video
Zdroj: mReportér
Psychologický úder: z reproduktora zaznela ultimátna výzva. Rusi pochopili, že je koniec
Čítajte viac Hviezdu Sľubu na herectvo trikrát neprijali. Kto sedel v komisii? Aj tento známy herec, prezradila
Video
Keď na vás prehovorí dron, zamrazí vás: Na Severo-slobožanskom smere bolo zajatých niekoľko ruských okupantov pomocou dronu a reproduktora. / Zdroj: 158. samostatná mechanizovaná brigáda