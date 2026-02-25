Brusel tlačí na Prahu. Žiada vysvetlenie k Babišovmu riešeniu stretu záujmov

Napísal to dnes server Seznam Správy. Babiš tvrdí, že odstránil svoj stret záujmov tým, že vložil všetky akcie holdingu Agrofert do súkromného trustového fondu RSVP Trust.
„Vzhľadom na to, že môže dochádzať k stretu záujmov u dotácií z fondov politiky súdržnosti poskytovaných spoločnostiam patriacim predsedovi vlády alebo ním ovládaným, uvítali by sme poskytnutie podrobných informácií o opatreniach zavedených na vnútroštátnej úrovni za účelom riešenia potenciálnej situácie stretu záujmov,“ uviedla v liste Európska komisia. Zároveň chce uistenie, že od doby, keď sa Babiš stal premiérom, do Agrofertu ďalšie európske dotácie nemierili.
Odpoveď na list adresovaný ministerstvu pre miestny rozvoj žiada komisia do jedného mesiaca. List vznikol pred tým, ako Babiš vložil Agrofert do trustového fondu. To sa stalo minulý týždeň.
Ak EÚ odpovede vyhodnotí ako neuspokojivé, môže s Českom začať oficiálne auditné konanie, čo sa stalo, keď bol Babiš premiérom naposledy. EÚ potom niektoré dotácie, ktoré smerovali Agrofertu, Česku odmietla preplatiť.
Podľa právneho tímu protikorupčnej organizácie Transparency International je terajšie Babišovo riešenie stretu záujmu pravdepodobne v konflikte s európskym právom. Európske finančné nariadenie dopadajúce na dotácie totiž počíta s tým, že profitovať nesmú ani blízka politika.
Podľa serveru ale neverejný štatút fondu uvádza, že po konci Babišovho pôsobenia vo vláde fond automaticky ovládne trojica jeho detí. „Sám Babiš sa potom teoreticky môže stať správcom fondu a priamo Agrofert kontrolovať bez toho, aby priamo držal akcie holdingu, o ktorých tvrdí, že sa mu už nikdy nevrátia,“ píše server.
Po vymenovaní Babiša za premiéra Štátny poľnohospodársky fond (SZIF) vyplácanie poľnohospodárskych dotácií Agrofertu pozastavil. Úradníci teraz vyhodnocujú, či ich opäť uvoľnia.