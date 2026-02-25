Trumpova kritika a urážky zrejme zabrali. Londýn stopol odovzdanie strategického atolu Mauríciu

Fio bankaFio banka
Británia pozastavila proces ratifikácie dohody o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Na tamojšom atole Diego Garcia sa nachádza dôležitá britsko-americká vojenská základňa a dohodu preto nedávno kritizoval americký prezident Donald Trump.

25.02.2026 16:54
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
O pozastavení ratifikačného procesu v stredu informoval poslanec a vysoký predstaviteľ britského ministerstva zahraničných vecí Hamish Falconer. „V parlamente prebieha proces týkajúci sa zmluvy. Vo vhodnom čase sa k nemu opäť vrátime. Pozastavili sme ho, aby sme mohli rokovať s našimi americkými partnermi,“ vysvetlil.

Trumpov prejav v Kongrese: USA sú späť a víťazia (Video z 25.02.2026)
Video
Zdroj: ta3

Čagoské ostrovy sú súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2-tisíc kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov.

Británia sa ich rozhodla odovzdať svojej bývalej kolónii Mauríciu, od ktorej ich formálne oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy. Dohodu s Mauríciom podpísal britský premiér Keir Starmer v máji 2025. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov.

Americká vláda v máji minulého roka dohodu privítala. Ešte minulý týždeň súhlas s ňou vyjadrilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prezident USA Donald Trump však v uplynulom období opakovane vyzval, aby si Británia zvrchovanosť nad Čagoskými ostrovmi zachovala a dohodu označil za „prejav úplnej slabosti“ a „mimoriadne hlúpu“.

Britská vláda ešte donedávna trvala na finalizácii dohody prostredníctvom ratifikácie parlamentom. Minulý týždeň britské ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že dohoda s Mauríciom je „jediný spôsob ako zabezpečiť dlhodobú budúcnosť vojenskej základne“.

