Sídlo nemeckého prezidenta prejde opravou. Berlín na ňu vyčlenil závratnú sumu, rekonštrukcia potrvá roky

Oprava zámku Bellevue v centre Berlína a priľahlých správnych budov bude trvať najmenej osem rokov, uviedol úrad hlavy štátu. Súčasný prezident Frank-Walter Steinmeier by sa mal začať sťahovať do náhradnej budovy neďaleko hlavnej stanice už tento rok v lete.
Klasicistický berlínsky zámok Bellevue vznikol v rokoch 1785 až 1786 na brehu rieky Sprévy, hlavným sídlom nemeckého spolkového prezidenta je od roku 1994. Vedľajšou rezidenciou zostáva Hammerschmidtova vila v Bonne, v ktorej nemeckí spolkoví prezidenti sídlili v čase rozdelenia nemeckej spolkovej prezidenti republiky (NDR).
Pôvodne sa hovorilo o tom, že rekonštrukcia prezidentského sídla bude trvať päť rokov, teraz úrad uviedol, že to bude najmenej osem rokov. Okrem samotného zámku sa bude kompletne opravovať aj priľahlá správna budova z roku 1998, v ktorej sídli zhruba 220 zamestnancov prezidentského úradu. Cieľom je okrem iného to, aby boli budovy následne bezbariérové a klimaticky neutrálne.
Okrem nákladov 601 miliónov eur má prezidentská kancelária k dispozícii ešte rezervu vo výške 188 miliónov eur a 71 miliónov eur, ktoré by mali prípadne vyrovnať zvýšené ceny v stavebníctve. Celkom je tak dispozícii 860 miliónov eur. Podľa prezidentského úradu napriek tomu nepôjde o žiadnu „luxusnú rekonštrukciu“, opravovať sa bude len to najnutnejšie.
Súčasný prezident Steinmeier zostane v úrade už len do polovice marca budúceho roka, keď sa mu končí druhý mandát. O jeho nástupcovi sa už teraz živo špekuluje. O rok v tomto čase bude meno novej hlavy štátu známe.
S veľkou pravdepodobnosťou to bude po prvýkrát žena. Nemecké médiá spomínajú najčastejšie ako možnú novú prezidentku súčasnú ministerku pre vzdelanie, rodinu, seniorov, ženy a mládež Karin Prienovú, predsedníčku Bavorského krajinského snemu Ilse Aignerovú, predsedníčku Spolkového snemu Juliu Klöcknerovú či predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. Naživo sa v posledných dňoch hovorilo aj o možnej kandidatúre bývalej kancelárky Angely Merkelovej, tá ale odmietla, že by sa o prezidentskú funkciu usilovala.
V Nemecku sa prezident nevolí priamo, vyberá ho špeciálne grémium, takzvané Spolkové zhromaždenie. Jeho členmi sú poslanci Spolkového snemu a rovnaký počet zástupcov vyslaných šestnástimi spolkovými krajinami. Poslancov je teraz 630, budúceho nemeckého prezidenta tak bude mať právo voliť 1 260 ľudí.