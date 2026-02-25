Trump mal najdlhší prejav. Komplikuje si život. Ženy na pozvanie do Kongresu neprišli, muži áno

Bol to najdlhší prejav o stave únie v histórii USA. Čo povedal Trump o Rusku?
„Veľmi tvrdo pracujeme na ukončení deviatej vojny, zabíjania a masakrov medzi Ruskom a Ukrajinou, kde každý mesiac zomiera 25 000 vojakov – pomyslite na to, 25 000 vojakov zomiera mesačne. Vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Nikdy,“ uviedol Trump v prejave.
Republikáni tlieskali
Republikán sa po druhý raz vrátil do Bieleho domu 20. januára 2025. Trump vyhlasoval, že ruskú inváziu zastaví za 24 hodín. Samozrejme, môže tvrdiť, že keby bol prezidentom, nič by sa nestalo, aj keď sa to nedá dokázať. Platí však, že v porovnaní s vládou demokrata Joea Bidena Rusi za Trumpa útoky proti Ukrajine zintenzívnili a zabili aj viac civilistov. A to napriek tomu, že Američania manažujú mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou.Čítajte viac Nemecký poslanec: Podpora Trumpa pre strany ako AfD je nepriateľský postoj
Celebritný miliardár sa v Kongrese pochválil, že zastavil osem vojen. Trump dokonca vyhlásil, že keby nebolo jeho, India a Pakistan by sa dostali do jadrového konfliktu.
Republikáni tak dostali mnoho príležitostí tlieskať svojmu politickému lídrovi. „Napriek týmto scénam to však bol večer, v ktorom čudne chýbala dráma. Bolo to skôr ako prejavy, aké ste mohli vidieť v Hitlerovom Nemecku, Stalinovom Rusku alebo Kimovej Severnej Kórei, kde všetko, čo vodca povedal, hlasno oslavovali jeho nasledovníci s otupenou mozgovou kôrou, ktorí si nevšímali klamstvá, zlomyseľnosť alebo škody, ktoré sa páchali na ich krajine,“ komentoval pre portál The Daily Beast Trumpovu reč politický analytik David Rothkopf.
Demokrati – a niektorí ani neprišli – v Kongrese počas prejavu tlieskali viac-menej sporadicky. Kongresmanka somálskeho pôvodu Ilhan Omarová z Minnesoty však na Trumpa v istom momente zakričala.
„Zabili ste Američanov. Vy by ste sa mali hanbiť,“ reagovala politička na Trumpove slová. Prezident vo svojom prejave zaútočil na demokratov s tým, že vraj nebránia Američanov, ale nelegálnych migrantov. V januári imigrační agenti zastrelili v Minnesote dvoch ľudí, ktorí protestovali proti ich prítomnosti – Renée Goodovú a Alexa Prettiho.
Aj demokrati však privítali hokejistov so zlatými medailami z olympiády, hoci americký ženský tím, ktorý rovnako v Miláne vyhral, Trumpovo pozvanie odmietol.
Prezident športovcov uviedol svojím typickým bizarným spôsobom. Teda tak, že pozornosť upriamil na seba: „Naša krajina opäť víťazí. V skutočnosti vyhrávame toľko, že naozaj nevieme, čo s tým. Ľudia hovoria – prosím, prosím, prosím, pán prezident, vyhrávame priveľa. Už to viac nezvládneme. V našej krajine sme neboli zvyknutí víťaziť. Kým ste neprišli vy, stále sme len prehrávali. Ale teraz vyhrávame až príliš. A ja hovorím, nie, nie, nie, vy vyhráte znova. Vyhráte vo veľkom. A aby sme to dokázali, je tu s nami skupina víťazov, na ktorých je práve celý národ hrdý. Mužský zlatý olympijský hokejový tím. Poďte ďalej,“ privítal Trump športovcov.Čítajte viac Nemáš na to byť prezidentom, odkazuje Trumpovi po roku väčšina Američanov
Tak, ako sa dalo predpokladať, prezident kritizoval Najvyšší súd za verdikt z minulého týždňa, ktorým zrušil značnú časť jeho ciel. Trump nezopakoval obvinenie, keď bez akýchkoľvek dôkazov vyhlásil, že sudcovia boli ovplyvnení zahraničnými záujmami. Ich rozhodnutie však vládca Oválnej pracovne označil za mimoriadne nešťastné, no vraj sa ním vlastne nič nemení – v zavádzaní ciel bude pokračovať a nebude sa pýtať Kongresu, či môže. A republikánski zákonodarcovia mu za to zatlieskali.
Prezident nie je populárny
„Trump Najvyšší súd urazil a situáciu neupokojil. Sudcovia sú však ako rozhodcovia v športe. Upozorňujú na porušovanie pravidiel, čo sa nedá donekonečna ignorovať. Trump to robiť bude, ale aj tak mu Najvyšší súd môže v nasledujúcich troch rokoch vlády skomplikovať život,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite. „Prezident pritom na sudcov útočí preto, že mu zastavili zavádzanie ciel. Je to jedna z najmenej populárnych politík v Amerike, ktorá zároveň veľmi narúša medzinárodné vzťahy a spojenectvá,“ vysvetlil expert.
Schmidt pripomenul, že aj Trumpova imigračná politika začína byť nepopulárna. „Dokonca ju ako príliš prísnu už vnímajú mnohí republikáni. Trump však v prejave vôbec nenaznačil, že by niečo plánoval zmeniť, a jasne podporuje imigračných agentov z ICE a ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Prezident nepredložil ani návrhy, ako riešiť problém s rastúcimi životnými nákladmi týkajúcimi sa bývania, potravín, energií a ďalších základných potrieb. Chválil sa však daňovými úľavami alebo počtom automobilov, ktoré boli vyrobené v USA, čo je pre časť voličov veľmi efektívny odkaz,“ skonštatoval Schmidt.
Podľa väčšiny najnovších prieskumov je s Trumpovou prácou spokojných menej ako 40 percent Američanov. „Prezident má za sebou pomerne zložitý prvý rok vo funkcii. Jeho popularita je v negatívnych číslach a platí to aj pre to, ako voliči hodnotia jeho prístup k ekonomike či migrácii. V prejave nepovedal nič, čo by to mohlo výrazne zmeniť. Ak republikáni prehrajú novembrové voľby do Kongresu, ohrozí to legislatívny program šéfa Bieleho domu a asi bude opäť čeliť impeachmentu. Prezident Trump sa možno teraz cíti dobre vďaka uznaniu, ktoré mu po prejave prejavili jeho stúpenci. To je však len momentálny stav. Voľby sú tu už o deväť mesiacov a pre Trumpa je v nich veľmi veľa v stávke,“ vysvetlil pre Pravdu Aaron Kall, odborník na prezidentské prejavy z Michiganskej univerzity.