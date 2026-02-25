Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Magyar zvyšuje náskok pred Orbánom, voľby sľubujú napínavý súboj

Magyar zvyšuje náskok pred Orbánom, voľby sľubujú napínavý súboj

Opozičná strana Tisza Pétera Magyara necelé dva mesiace pred parlamentnými voľbami v Maďarsku zvyšuje svoj náskok pred vládnou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána, píše web Novinky.cz.

25.02.2026 18:16
debata (2)

Podľa prieskumu agentúry Medián, ktorý zverejnil portál hvg.hu, by koncom februára volilo stranu Tisza 42 percent opýtaných, zatiaľ čo Fidesz by získal 31 percent hlasov. Medzi rozhodnutými voličmi je rozdiel ešte výraznejší, a to 55 k 35 percentám v prospech opozície. V porovnaní s januárom si Tisza polepšila o dva percentuálne body, zatiaľ čo Fidesz o dva body oslabil.

Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Video

Vládnej strane podľa médií uškodila aj aféra okolo závodu na výrobu batérií pre elektromobily spoločnosti Samsung SDI v meste Göd. Firma mala podľa obvinení v spolupráci s vládou zakrývať informácie o nakladaní s karcinogénnymi látkami. Politológ Gábor Török uviedol, že ak sú výsledky prieskumu presné, víťaz volieb môže byť už teraz jasný.

Péter Magyar Čítajte viac Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane, euro i tvrdú stopku pre médiá, TISZA predstavila program

Konečný výsledok však môže ovplyvniť maďarský volebný systém, ktorý je od roku 2011 pomerne zložitý. Až 106 zo 199 poslancov parlamentu sa volí v jednomandátových volebných obvodoch, ktoré môžu rozhodnúť o celkovom rozdelení moci.

Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia 12. apríla 2026.

Maďarský opozičný líder Péter Magyar Čítajte viac Víťazstvo Pétera Magyara Maďarsko nevykúpi. To by sme si mali uvedomiť
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Péter Magyar #TISZA
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"