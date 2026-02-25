Magyar zvyšuje náskok pred Orbánom, voľby sľubujú napínavý súboj

Podľa prieskumu agentúry Medián, ktorý zverejnil portál hvg.hu, by koncom februára volilo stranu Tisza 42 percent opýtaných, zatiaľ čo Fidesz by získal 31 percent hlasov. Medzi rozhodnutými voličmi je rozdiel ešte výraznejší, a to 55 k 35 percentám v prospech opozície. V porovnaní s januárom si Tisza polepšila o dva percentuálne body, zatiaľ čo Fidesz o dva body oslabil.
Vládnej strane podľa médií uškodila aj aféra okolo závodu na výrobu batérií pre elektromobily spoločnosti Samsung SDI v meste Göd. Firma mala podľa obvinení v spolupráci s vládou zakrývať informácie o nakladaní s karcinogénnymi látkami. Politológ Gábor Török uviedol, že ak sú výsledky prieskumu presné, víťaz volieb môže byť už teraz jasný.Čítajte viac Magyar do boja s Orbánom vsadil na dane, euro i tvrdú stopku pre médiá, TISZA predstavila program
Konečný výsledok však môže ovplyvniť maďarský volebný systém, ktorý je od roku 2011 pomerne zložitý. Až 106 zo 199 poslancov parlamentu sa volí v jednomandátových volebných obvodoch, ktoré môžu rozhodnúť o celkovom rozdelení moci.
Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia 12. apríla 2026.Čítajte viac Víťazstvo Pétera Magyara Maďarsko nevykúpi. To by sme si mali uvedomiť