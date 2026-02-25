USA povolia predaj venezuelskej ropy na Kubu, avšak nie tamojšej vláde či armáde

„V súlade s podporou a solidaritou Spojených štátov s kubánskym ľudom zavedie OFAC priaznivú licenčnú politiku pre konkrétne žiadosti o licencie, ktoré sa týkajú predaja ropy venezuelského pôvodu na použitie na Kube,“ uviedol Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií. Dodal, že sa to bude týkať len transakcií, ktoré podporujú kubánsky ľud, vrátane súkromného sektora. Ropa sa nesmie predávať žiadnemu subjektu spojenému s kubánskou armádou, spravodajskými službami či inými vládnymi inštitúciami.
Kuba tento rok prišla o svojich dvoch hlavných dodávateľov ropy – Mexiko a Venezuelu po tom, čo americký prezident Donald Trump nariadil zastaviť venezuelské dodávky ropy a minulý mesiac podpísal dekrét, podľa ktorého hrozia clá každej krajine, ktorá by ropu na Kubu dodávala.
Trump sa ropným embargom snaží privodiť pád komunistickej vlády na Kube a niekoľkokrát povedal, že vojenský zásah ako vo Venezuele nebude nutný, pretože režim sa zrúti sám. Ekonomické problémy má Kuba dlhodobo, čiastočne aj kvôli dlhoročným americkým sankciám. Súčasná kríza je ale podľa mnohých bezprecedentná.Čítajte viac Trumpovo embargo zrazilo Kubu na kolená. Zrúti sa v Havane komunistický režim?
Americké jednotky 3. januára z Caracasu uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, ktoré vinia z narkoterorizmu, a Trump potom podporil vo vedení krajiny Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorej vláda s USA pod nátlakom spolupracuje. Trump tiež po zatknutí Madura povedal, že USA chcú mať na neurčito kontrolu nad predajom venezuelskej ropy a nad príjmami z nej.