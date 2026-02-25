Fio bankaFio banka
Kubánska pobrežná stráž pri prestrelke zabila štyroch ľudí na americkom člne, šiestich zranila

Kubánska pobrežná stráž pri prestrelke s posádkou motorového člna registrovaného v Spojených štátoch zastrelila štyroch ľudí a ďalších šiestich zranila. V utorok to uviedlo kubánske ministerstvo vnútra, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.

25.02.2026 22:08
Čln podľa ministerstva spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova. Posádka amerického člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž strieľať, pričom poranili kapitána kubánskej lode.

„V dôsledku tohto stretu boli v čase vypracovania tejto správy na strane zahraničných agresorov štyri obete a šesť ďalších zranených,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že zranení boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Rezort vnútra upozornil, že bude brániť kubánske teritoriálne vody.

Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme
K prestrelke došlo v čase zvýšeného napätia medzi USA a Kubou, ktorá leží asi 160 kilometrov od pobrežia Floridy. Spojené štáty z humanitárnych dôvodov v stredu zmiernili svoje obmedzenia na vývoz venezuelskej ropy pre kubánsky súkromný sektor. V komunistickej krajine od decembra panuje energetická kríza pre americkú ropnú blokádu.

