Odrezané prasacie hlavy i visiace mŕtvoly ľudí na výstrahu. Ako sa z chudobného chlapca stal brutálny šéf drogového kartelu?

Drogy pašoval nielen do USA, kam to mal jeho kartel najbližšie, ale napríklad aj do Austrálie. Server Rolling Stone už dávnejšie napísal, že kartel riadený El Menchom operuje na všetkých svetadieloch s výnimkou Antarktídy. Pred desiatimi rokmi odmena Američanov za informácie, ktoré by viedli k chyteniu El Mencha, dosahovala päť miliónov dolárov, pričom od decembra 2024 vo Washingtone ponúkali dokonca až 15 miliónov.
Jeho prezývka sa zo španielčiny nedá preložiť: „Tvrdil o sebe, že meno Nemesio si neskôr pridal preto, aby si uctil svojho krstného otca, ktorý sa tak volal," ozrejmil server The Courier Journal. Prezývka El Mencho potom vznikla po rôznych úpravách priezviska Nemesio, ktoré mal jeho príbuzný.
Kartel, ktorému El Mencho šéfoval, má toľko mužov, čo býva vo väčšej vojenskej brigáde: približne 5-tisíc. CJNG funguje ako polovojenská jednotka. A keď by sme rozoberali, ako sa tento kartel správa k bezpečnostným silám štátu, tak vyzerá ako povstalecká skupina. Nielen čo sa týka samotnej brutality, ale aj arzenálu zbraní. Členovia kartelu nasadzujú proti príslušníkom bezpečnostných zložiek drony s výbušninami a vedia proti nim aj nastražiť míny.
Mexická armáda pri operácii v štáte Jalisco zabila drogového bossa Nemesia Osegueru, známeho ako „El Mencho“.
El Mencho pochádzal z chudobných pomerov a mal päť súrodencov. Všetko bratov. „Jeho rodičia pracovali na farme. V šiestom ročníku odišiel zo školy, aby zberal avokádo," poznamenal server USA Today. Vyrastal v mexickom štáte Micoacán, ktorý je označovaný za hlavné mesto avokáda na svete. Nečudo: veď takmer tretina celosvetovej produkcie tohto ovocia pochádza z Michoacánu.
Zber úrody vymenil za inú prácu. Za ilegálne obchodovanie. Najprv predával heroín v mexickom meste pri hraniciach s USA, ktoré navštevujú americkí turisti. Potom kšeftoval ako díler drog v San Diegu, čo je mesto v Spojených štátoch. V USA si odpykal tri roky väzenia, potom ho vyhostili do Mexika. Nejaký čas mal normálne zamestnanie, keď pracoval ako policajt. Nakoniec sa však vrátil k predaju drog. Bolo to niekedy po roku 1990, keď mal okolo 25 rokov.
S pribúdajúcim časom sa El Mencho usiloval o čoraz väčší vplyv v nelegálnom biznise s drogami. Keď vojaci alebo policajti zatkli či zabili bosov kartelov, snažil sa po nich prevziať vedenie. Médiá tvrdia, že tento postup mu nevychádzal, až nakoniec pred dvomi desaťročiami vytvoril vlastný kartel, ktorý sa stal smutne známy pod skratkou CJNG.
El Mencho, o ktorom sa vedelo, že neužíva drogy a ani nepije alkohol, si dával veľký pozor, aby ho nevypátrali. Stále sa skrýval, jeho posledná fotografia pochádzala z obdobia jeho mladosti. Vyskytlo sa niekoľko pokusov chytiť ho, ale zakaždým sa mu podarilo uniknúť. Pri jednej akcii jeho ochrankári dokonca s raketometom zostrelili vojenský vrtuľník.
Rolling Stone upozornil, že El Mencho sa vyznačoval tým, že sa snažil upútať pozornosť na svoj sadizmus. Niekoľko hrôzostrašných príkladov: „Keď v roku 2011 došlo k masovým vraždám, členovia jeho kartelu v meste Veracruze porozhadzovali večer počas dopravnej špičky na cesty 35 zviazaných a umučených tiel," napísal Rolling Stone. Išlo o krvavé vybavovanie účtov s konkurenčným drogovým kartelom. Iný šialený prípad sa stal v roku 2013, keď zločinci z CNJG znásilnili a upálili zaživa 10-ročné dievča. Omylom: chybne sa nazdávali, že je to dcéra ich jedného rivala.Čítajte viac Drony mexického drogového kartelu narušili vzdušný priestor USA. Sheinbaumová o ničom nevie
Podobných ohavností by sa našlo viacero. Počnúc odrezanými prasacími hlavami, ktoré položili pred dvere generálneho prokurátora, až po niekoľko zabitých ľudí, ktorí viseli na moste. Na výstrahu tým, ktorí by nechceli poslúchať alebo by sa dokonca proti El Menchovi vzopreli…
Slovo Jalisco sa spája nielen s označením drogového kartelu, je to aj názov jedného zo štátov federálneho Mexika. Hovorilo sa, že El Mencho v Jaliscu podplácal až polovicu všetkých policajtov. Údajne bol ochotný korumpovať ich tak, že im dával päťnásobne viac peňazí v porovnaní s ich oficiálnym mesačným príjmom.
El Mencho sa venoval nielen pašovaniu heroínu a kokaínu. Obohacoval sa aj predajom syntetických drog, ako sú fentanyl a metamfetamín. Do médií prenikla informácia, že si dokonca najal inžinierov z Ruska, ktorí projektovali ponorky. Áno, aj prostredníctvom týchto plavidiel sa jeho kartel rozhodol pašovať drogy do zahraničia.
Kruh okolo El Mencha sa konečne uzavrel minulú nedeľu. V horskej oblasti v štáte Jalisco. Mexičanom sa ho podarilo vypátrať s prispením Američanov, ktorí poskytli cenné spravodajské informácie. Oficiálni predstavitelia Mexika oznámili, že El Mencha vystopovali aj vďaka návšteve jeho milenky, ktorá sa za ním vybrala. Vojaci zasiahli, keď od neho odišla. Šéf obávaného drogového kartelu utrpel ťažké zranenia počas prestrelky a zomrel, keď ho helikoptéra transportovala do nemocnice.Čítajte viac Mexická armáda zabila „El Mencha“. Násilie paralyzovalo časti krajiny, pri stretoch zomrelo 74 ľudí
Jeho kartel hneď pripravil krvavú odplatu. Médiá informovali, že zástupca El Mencha vypísal odmenu tisíc dolárov za zabitie každého mexického policajta. V niektorých mestách, kde má tento kartel najsilnejšie slovo, začali horieť autá, ktoré jeho členovia podpálili. Po smrti El Mencha sa násilnosti vyskytli v 20 z 32 mexických štátov. Najvýraznejšie to začalo byť vidieť v Jaliscu, ktorého hlavné mesto Guadalajara bude jedným z dejísk tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale. Armáda doň vyslala posily: k 10-tisíc vojakov, ktorí tam už operujú, pribudlo ďalších 2500 príslušníkov ozbrojených síl.