ONLINE: Rusom na fronte kolabuje strategická opora. Bez Starlinku sa im rúca účinnosť kľúčovej zbrane, píše Forbes

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 463 dní
6:00 Zablokovanie prístupu Ruska k sieti Starlink výrazne oslabilo účinnosť ruských útokov pomocou dronov. Nejde však o jediný typ výzbroje, ktorého nasadenie bolo týmto krokom negatívne ovplyvnené.
Ako uvádza magazín Forbes, strata prístupu k Starlinku spôsobila ruským silám vážne komplikácie aj pri využívaní delostrelectva. Podľa dostupných informácií momentálne v ruských jednotkách vládne chaos, čo oslabuje efektivitu zložiek, ktoré dlhodobo tvorili základ bojových operácií Moskvy.
Forbes poukazuje na to, že moderné delostrelectvo je závislé od spoľahlivých a stabilných komunikačných sietí. Na taktickej úrovni umožňujú rýchle a bezpečné spojenia predsunutým pozorovateľom a operátorom dronov privolať paľbu a následne ju upravovať po identifikácii nepriateľských cieľov. Komunikácia je rovnako nevyhnutná na zosúladenie pohybu jednotiek s palebnou podporou. Na operačnej a strategickej úrovni sú stabilné riadiace siete kľúčové pre presuny delostreleckých systémov, prepájanie spravodajských informácií, určovanie cieľov a začlenenie palebnej podpory do širšieho plánu operácií.
Podľa magazínu mala strata Starlinku výrazný dopad na strategickú komunikáciu Ruska. Bez tejto siete bol narušený tok informácií smerom k vyšším veliteľstvám aj späť, čo viedlo k situáciám, keď ruskí velitelia vydávali rozkazy bez presného prehľadu o vývoji na fronte.
Ruská strana oficiálne tvrdí, že jej komunikačné kanály zostávajú „neporušené“. Médiá však upozorňujú, že Ukrajina pravidelne úspešne útočí na ruské taktické komunikačné terminály. Na problémy so spojením navyše začali verejne upozorňovať aj ruskí vojnoví blogeri a samotní vojaci. Jeden z ruských delostrelcov sa nedávno sťažoval na prerušené prepojenie medzi vyšším velením a jednotkami na prednej línii, čo pripísal práve komunikačným ťažkostiam.
Magazín zároveň poukazuje na rastúci počet indícií, že ukrajinské sily v kľúčových oblastiach zastavujú ruský postup. Analýza Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) naznačila, že medzi 11. a 15. februárom ukrajinské jednotky získali späť približne 201 štvorcových kilometrov územia, prevažne východne od Záporožia. Išlo o najvýraznejší územný posun za viac než dva a pol roka od začiatku rozsiahlej vojny.
Hoci boje pokračujú s vysokou intenzitou, v hláseniach ukrajinského generálneho štábu sa od momentu, keď Rusko prišlo o prístup k Starlinku, objavuje podstatne nižší počet zničených ruských delostreleckých systémov.
Tento trend potvrdzujú aj údaje z portálu Oryxspioenkop, ktorý zhromažďuje vizuálne dôkazy o stratách vojenskej techniky z otvorených zdrojov. Analytici zaznamenali počas prvých februárových týždňov iba deväť zdokumentovaných strát ruského delostrelectva, zatiaľ čo za celé obdobie plnohodnotnej invázie evidujú približne 2 100 takýchto prípadov. Podľa magazínu je znížené nasadenie delostrelectva zo strany Ruska zreteľné a pravdepodobne súvisí so spomalením tempa jeho palebných operácií.
Delostrelecké jednotky sú totiž najzraniteľnejšie práve počas paľby – každý výstrel zvyšuje riziko ich odhalenia prostredníctvom dronov a systémov protibatériovej obrany. Keďže delostrelectvo zohráva v ruskej vojenskej doktríne kľúčovú úlohu, akékoľvek oslabenie jeho efektivity má významné dôsledky na bojisku. Takýto vývoj môže poskytnúť Ukrajine príležitosť na získanie ďalších území v čase, keď sú ruské delostrelecké operácie obmedzené.