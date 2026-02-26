Kuba sa musí radikálne zmeniť, jej ľudia kvôli tamojšiemu režimu dlho trpia, znie z USA

„Kuba sa musí radikálne zmeniť, pretože je to jej jediná šanca, ako zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov. Kubánsky ľud trpí už dlho a zodpovednosť za to nesú úrady a vláda,“ povedal Rubio na tlačovej konferencii po skončení summitu Karibského spoločenstva (CARICOM) v karibskom štáte Svätý Krištof a Nevis.
Washington v stredu oznámil, že povolí predaj venezuelskej ropy na Kubu, ak z toho nebude profitovať tamojší komunistický režim, ale obyvatelia ostrova a tamojší súkromný sektor. „Ak tento sektor pristihneme, ako tovar odovzdáva režimu alebo podnikom (kontrolovaným armádou), ak zistíme, že ho prepravuje spôsobom, ktorý porušuje ducha a rozsah týchto povolení, tak tieto licencie zrušíme,“ varoval šéf americkej diplomacie.
Spojené štáty od januára uvalili na Kubu energetickú blokádu s odôvodnením, že tento komunistický ostrov, ležiaci zhruba 235 kilometrov od pobrežia Floridy, predstavuje „výnimočnú hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA.
Niekoľko účastníkov summitu vyjadrilo znepokojenie nad situáciou na Kube. Jamajský premiér Andrew Holness varoval, že ďalšie zhoršenie by malo dopad na stabilitu v Karibiku. Holness, rovnako ako Terrance Drew, premiér karibského ostrova Svätý Krištof a Nevis, vyzval na poskytnutie humanitárnej pomoci Kubáncom. Mexiko už skôr zaslalo potraviny a Kanada pošle potravinovú pomoc za osem miliónov kanadských dolárov (asi 5,3 milióna eur).
Rubiova cesta sa odohrala v čase, keď Kuba v stredu večer SEČ informovala, že jej pobrežná stráž v kubánskych vodách zastrelila štyroch ľudí na palube motorového člna z Floridy. Ďalších šesť ľudí bolo zranených. „Hneď ako získame viac informácií, budeme pripravení reagovať zodpovedajúcim spôsobom,“ povedal minister.
Diskusia sa stočila aj k situácii vo Venezuele, odkiaľ americké špeciálne jednotky 3. januára uniesli prezidenta Nicolása Madura s jeho ženou, ktorých americké úrady následne obvinili z narkoterorizmu. Rubio zásah obhajoval s tým, že Venezuela je na tom dnes lepšie než pred intervenciou. Vyzval tiež na usporiadanie spravodlivých a demokratických volieb a hovoril o značnom pokroku, aj keď podľa neho ešte ostáva dlhá cesta.