KĽDR hrozí zničením Južnej Kórey, Amerike dáva na výber

Vodca tiež vyzval na vývoj nových zbraňových systémov a rozšírenie jadrového arzenálu, napísali v noci na dnes s odvolaním sa na štátne médiá tlačové agentúry. Južná Kórea v reakcii uviedla, že aj napriek tvrdým slovám bude voči severokórejskému režimu naďalej zmierlivá a bude pokračovať v úsilí o mierové spolužitie.
Vodca v stredu po necelom týždni uzavrel zjazd vládnucej Kórejskej strany práce, na ktorom načrtol svoje politické ciele na najbližších päť rokov. Pri tejto príležitosti sa v metropole Pchjongjang odohrala rozsiahlá vojenská prehliadka, na ktorej boli vidieť aj vlajky Ruska, s ktorým sa KĽDR v posledných rokoch zblížila. Prehliadky sa zúčastnila aj vodcova približne 13-ročná dcéra Kim Ču-e, ktorú pozorovatelia považujú za jeho nástupkyňu na čele krajiny.
Kim podľa agentúry AP vyzval na vývoj nových zbraňových systémov na posilnenie armády, vrátane medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré je možné odpáliť spod vody. Chce tiež nasadiť útočné bezpilotné lietadlá či rozšíriť arzenál taktických jadrových zbraní, ako sú delostrelecké zbrane a rakety krátkeho doletu, zamerané na jeho južného suseda.
Práve voči Južnej Kórei Kim vystúpil tvrdo a uviedol, že Pchjongjang jej občanov „navždy“ prestane považovať za svojich krajanov. „Severná Kórea nemá absolútne nič spoločné s Južnou Kóreou, svojím najhorším nepriateľom, a navždy ju vylučuje z kategórie spoločného národa,“ uviedla štátna agentúra KCNA. Vodca zároveň označil nedávne zmierlivé iniciatívy zo strany Soulu za „klamlivé“ a obvinil juhokórejskú vládu, že sa snaží o kolaps Severu.
Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie podľa agentúry Jonhap vyjadrilo ľútosť nad vyhlásením severného suseda napriek snahám o mierové spolužitie a dodalo, že Soul bude voči nemu naďalej uplatňovať zmierlivý prístup. Kórea sa bude s KĽDR usilovať aj o budúcu spoločnú prosperitu a vzájomnú existenciu, preto by sa obe krajiny mali zdržať nepriateľskej a konfrontačnej rétoriky, uviedla k tomu prezidentská kancelária.
„Ak bude Washington rešpektovať súčasný status (jadrovej veľmoci) našej krajiny a upustí od svojej nepriateľskej politiky, nie je žiadny dôvod, prečo by sme nemohli so Spojenými štátmi dobre vychádzať,“ povedal podľa agentúry AFP Kim. Režim za nepriateľskú politiku považuje americký tlak a sankcie v súvislosti s vodcovými jadrovými ambíciami. „Vyhliadky na vzťahy medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou úplne závisia od postoja USA. Či už pôjde o mierové spolužitie alebo trvalú konfrontáciu, sme pripravení na oboje a voľba nie je na nás,“ dodal podľa AP vodca.
Pchjongjang v minulosti opakovane odmietol výzvy Washingtonu, aby sa KĽDR zbavila jadrových zbraní; ak to však USA nebudú požadovať, je režim ochotný obnoviť vzájomné rozhovory. Kim chce podľa analytikov dosiahnuť zmiernenie sankcií zo strany USA a tiché uznanie KĽDR ako jadrovej veľmoci, napísala AP.
Americký prezident Donald Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2018 a 2019 stretol s Kimom trikrát, aby s ním rokoval o jadrovom odzbrojení. K zastaveniu jadrového programu KĽDR to však neviedlo a obe krajiny odvtedy nekomunikujú.
Vzťahy oboch Kóreí, ktoré sú od uzavretia prímeria v roku 1953 de facto stále vo vojne, sa zhoršujú od roku 2023. Pchjongjang v januári 2024 vyzval na zmenu ústavy tak, aby neobsahovala znovuzjednotenie ako cieľ vo vzťahoch s Južnou Kóreou. V októbri nechal vyhodiť do povetria cestu blízko Kesongu, ktorá spájala oba štáty, a vyhĺbiť priekopy pretínajúce cesty a železnice. Severná Kórea potom 17. októbra do ústavy zaradila formuláciu, že považuje Južnú Kóreu za nepriateľský štát. Juhokórejský prezident I Če-mjong po nástupe do úradu vlani v júni urobil niekoľko ústretových krokov na zníženie napätia a obnovenie dialógu so Severom.
Pchjongjang však na výzvy na zlepšenie vzťahov nereagoval a naopak sa zbližuje s Ruskom, ktoré vo februári 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu a ktoré využíva severokórejskú muníciu aj tisíce vojakov. Na oplátku za to KĽDR získala finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií.