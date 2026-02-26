VIDEO: Kyjev odpovedá na ruský teror unikátnou kupolou. Na Ukrajine rastie gigantický štít. Vojna dronov naberá nový rozmer

Kyjev preto reaguje budovaním rozsiahlej siete ochrany proti dronom. Takzvané antidronové siete majú vytvoriť „ochrannú kupolu“ nad cestami v bezprostrednej blízkosti bojových línií. Cieľom je do konca roka zabezpečiť až 4 000 kilometrov komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre zásobovanie aj evakuáciu civilistov.
Minister zdôraznil, že ide o systematickú odpoveď na rastúcu hrozbu zo vzduchu. Ako presne má technológia fungovať a ako vyzerá jej nasadzovanie v teréne, ukazuje priložené video.
Vojna dronov
Front sa počas ruskej agresie proti Ukrajine neustále technologicky mení. Tento konflikt, ktorý si vyslúžil označenie prvej „vojny dronov“ na svete, vstúpil do ďalšej významnej fázy masovým nasadením bezpilotných prostriedkov riadených cez optické vlákno. Uvádza to bezpečnostný analytik Vlad Sutea v komentári pre Atlantic Council (Atlantická rada).
Podľa jeho hodnotenia sa logistická trasa medzi mestami Sumy a Sudža stala testovacím priestorom pre novú technológiu. Keďže tieto drony sú ovládané prostredníctvom mimoriadne tenkého kábla, sú prakticky odolné voči systémom elektronického rušenia.
Optické vlákna zmenili vojnu
Analýza videozáznamov útokov podľa autora ukazuje, že v období od augusta 2024 do septembra 2025 smerovala neprimerane veľká časť útokov týmito prostriedkami práve do kurského sektora. Dôsledky boli vážne – straty ukrajinskej techniky tam prevýšili ruské približne o 25 percent. Terčom sa nestávali len nákladné vozidlá, ale aj vzácne tanky Abrams a bojové vozidlá pechoty Bradley. Po udalostiach pri Kursku sa tento trend rýchlo rozšíril na ďalšie úseky frontu, hoci do polovice roka 2025 už situácia nebola taká jednostranná.
Expert zároveň upozorňuje, že neexistuje univerzálne riešenie proti dronom, ktoré nemožno rušiť elektronickými prostriedkami. Obranné mechanizmy dnes zahŕňajú akustické senzory, radarové spúšťače či fyzické prekážky. Popri klasickej streľbe z ručných zbraní sa čoraz viac presadzujú aj moderné detekčné systémy využívajúce umelú inteligenciu.
Používanie dronov napojených na kábel sa rýchlo šíri aj mimo Ukrajiny. Objavili sa vo výzbroji sudánskych milícií, mexických kartelov aj čínskej armády.
Skúsenosť z Ukrajiny podľa autora ukazuje, že armády, ktoré sa spoliehajú výlučne na rádiom riadené drony a elektronický boj, môžu v rozhodujúcich okamihoch utrpieť ťažké straty. Optické drony síce pravdepodobne úplne nenahradia tradičné systémy, no ukázali sa ako spoľahlivý prvok moderného bojového arzenálu. To, čo sa v Kursku začalo ako experiment s na pohľad zastaranou technológiou, dnes výrazne ovplyvňuje podobu dronovej vojny.
Analytik zároveň zdôrazňuje, že vďaka flexibilnému prostrediu technologických startupov sa Ukrajine podarilo túto technológiu nielen prispôsobiť vlastným potrebám, ale aj rozšíriť jej výrobu. V krátkom čase bolo schválených viac než 80 domácich systémov využívajúcich optické vlákno. Kým prvé modely mali obmedzený dosah, jednotka Vtáky Maďara už operuje s dronmi schopnými zasiahnuť ciele na vzdialenosť približne 40 kilometrov.
Rýchla expanzia tejto technológie pritiahla pozornosť aj Severoatlantickej aliancie. V roku 2025 sa boj proti takýmto dronom stal hlavnou témou inovačnej súťaže NATO, v ktorej uspeli tímy z Ukrajiny a Spojených štátov.