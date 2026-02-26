Mediálny exmagnát Jimmy Lai uspel s odvolaním na súde, zostáva však vo väzení

Podvodu sa Lai údajne dopustil tým, že poradenskej firme, ktorú ovládal, umožnil využívať časť kancelárií prenajatých pre potreby redakcie. Podľa zmluvy však mali byť tieto priestory používané len na vydávanie novín.
Odvolací súd vo štvrtok uviedol, že hoci Apple Daily Printing porušila podmienky zmluvy, nevznikla jej povinnosť o tomto porušení informovať. Súd dodal, že ani v prípade, že by takáto povinnosť vznikla, podľa zákona sa jej porušenie nemôže pripísať Laiovi a jeho spoluobvinenému Wongovi.
Lai, ktorý je aj britským občanom, je zadržiavaný od roku 2020. Jeho dcéra Claire označila štvrtkové rozhodnutie súdu ako „nič viac než PR ťah hongkonských úradov“. V rozhovore pre britskú stanicu BBC upozornila, že jej otec je stále nespravodlivo uväznený a zostane vo väzení, pokiaľ sa neprijmú opatrenia na jeho prepustenie.
Caoilfhionn Gallagherová, ktorá vedie Laiov medzinárodný právny tím, potvrdila, že rozhodnutie Najvyššieho súdu „nič nemení“ a že Laiovi pre jeho zlý zdravotný stav hrozí vo väzení smrť.
Napriek úspechu v tomto odvolacom konaní 78-ročný Lai, jedna z najvýznamnejších postáv prodemokratického hnutia v Hongkongu, zostáva vo väzení. Odpykáva si v ňom 20-ročný trest uložený začiatkom februára v inom prípade, v ktorom bol uznaný vinným zo spolčenie so zahraničnými silami a vydávania „štvavých“ protivládnych materiálov. Lai tieto obvinenia opakovane odmieta.
Spomenutý trest je najprísnejším, aký bol kedy uložený podľa zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Čína zaviedla v roku 2020 v reakcii na prodemokratické protesty v Hongkongu z roku 2019.
Táto Laiova kauza a vysoký trest vyvolali kritiku medzinárodného spoločenstva aj obavy o slobodu tlače v Hongkongu. Vlády mnohých štátov a ľudskoprávne organizácie odsúdili jeho trest a vyzvali na jeho prepustenie. Vlády Číny a Hongkongu však rozsudok bránia, tvrdia, že rešpektuje právny poriadok a prispieva k stabilite situácie v Hongkongu.