Clintonová bude v súvislosti s prípadom Epstein vypovedať pred Kongresom

Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová bude vo štvrtok vypovedať pred americkým Kongresom v súvislosti so škandálom okolo sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Vypovedať bude pod prísahou ešte pred piatkovým vypočutím jej manžela a exprezidenta Billa Clintona. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

26.02.2026 09:40
Epsteinov ranč Zorro
Animácia Epsteinovho ranču Zorro v Novom Mexiku s použitím satelitných záberov z viacerých zdrojov a dátumov. Zdroj: Reuters / Zdroj: Reuters

Americké médiá upresňujú, že ich nebudú vypočúvať priamo v Kongrese vo Washingtone, ale prostredníctvom videohovoru. Podľa očakávaní má ísť o neverejné zasadnutia, preto nie je jasné, koľko informácií bude z vypočutí zverejnených.

Hillary a Bill Clintonovci niekoľko mesiacov odmietali vypovedať pred Kongresom USA v súvislosti s vyšetrovaním prípadu okolo Epsteina. Demokrati v tejto súvislosti obvinili republikánskeho predsedu príslušného dozorného výboru Snemovne reprezentantov Jamesa Comera z vedenia politicky motivovaného procesu.

Súhlas Clintonovcov s výpoveďou začiatkom februára viedol podľa informácií amerických médií k tomu, že republikáni následne zrušili hlasovanie o ich pohŕdaní Kongresom. Meno Billa Clintona a jeho fotografie sa objavujú v dokumentoch súvisiacich s vyšetrovaním Epsteina často. Agentúra DPA však pripomína, že samotná zmienka v týchto dokumentoch ešte nič neznamená. Bývalý prezident opakovane poprel akékoľvek pochybenie v súvislosti so svojou známosťou s Epsteinom.

Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, zomrel vo väzení v New Yorku mesiac po jeho zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Epsteinove spisy: Veľa Clintona, málo Trumpa

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.

