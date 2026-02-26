Fio bankaFio banka
Moskva spochybnila Trumpovu Radu mieru. Prestáva veriť jej oficiálnemu cieľu

Moskva vo štvrtok spochybnila, ako bude fungovať Rada mieru iniciovaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom popri OSN a jej bezpečnostnej rade, ktorej členmi sú Rusko aj USA. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

26.02.2026 09:45
Trumpova Rada mieru - skupinová fotografia
Mierová rada prezidenta Donalda Trumpa pózovala vo štvrtok 19. februára 2026 na 'rodinnej' fotografii pred prvým stretnutím rady. / Zdroj: Reuters

Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN.

Spojené štáty sú jediným z piatich stálych členov BR OSN, ktorý je zároveň v Rade Mieru. Zvyšná štvorica – Británia, Čína, Francúzsko, a Rusko – sa k Trumpovej iniciatíve nepripojili.

Riaditeľ oddelenia medzinárodných organizácií na ruskom ministerstve zahraničných vecí Kirill Logvinov upozornil, že Rada mieru bola v rámci Trumpovho mierového plánu podporenom rezolúciou BR OSN najprv navrhnutá ako orgán, ktorý bude dohliadať na správu Pásma Gazy.

„Charta Rady mieru ju definuje ako novú medzinárodnú štruktúru, ktorá má nahradiť ‚mechanizmy, ktoré sa príliš často ukázali ako neúčinné‘,“ uviedol ruský diplomat pre agentúru TASS a podotkol, že charta ani raz nespomína Pásmo Gazy.

„Je zrejmé, že tento prístup vyvoláva otázky o tom, ako bude Rada mieru koexistovať s OSN a jej bezpečnostnou radou, ktorá je jediným všeobecne uznávaným orgánom na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ poznamenal Logvinov s tým, že generálny tajomník OSN António Guterres doteraz nebol pozvaný na zasadnutia novej rady.

USA Trump Rada mieru rokovanie Washington Čítajte viac Bielorusi sa na Trumpovu Radu mieru nedostali, nedostali totiž víza

Trump bude mať právo vetovať rozhodnutia svojej rady a môcť tiež odvolávať členov. Jej šéfom môže zostať aj po odchode z prezidentského úradu. Krajiny, ktoré chcú zostať členmi rady natrvalo, namiesto dvojročného pôsobenia, musia zaplatiť miliardu dolárov.

Charta Rady mieru stanovuje, že bude vykonávať „funkcie budovania mieru v súlade s medzinárodným právom“. Hlavnou zodpovednosťou Bezpečnostnej rady OSN založenej po druhej svetovej vojne je podľa OSN udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

