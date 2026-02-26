Padlo strategické mesto Ukrajiny. Rusi obsadili Pokrovsk, no kľúčové víťazstvo im uniká

ISW naposledy zaznamenal ukrajinskú aktivitu 28. januára, keď sa ukrajinské jednotky presúvali smerom k mestu zo severozápadu a udržiavali svoje pozície v jeho západnej priemyselnej časti. Naznačovali to zábery z dronového útoku na ukrajinské postavenia.
Dvojročná ofenzíva
Ruská armáda spustila operáciu proti Pokrovsku vo februári 2024 po tom, čo dobyla mesto Avdijivka. Prekonanie približne 40-kilometrovej vzdialenosti a obsadenie mesta, ktoré malo pred vojnou okolo 60-tisíc obyvateľov, jej trvalo takmer dva roky. Výraznejší prienik do samotného mesta sa podaril až počas minuloročného leta, keď po intenzívnych leteckých útokoch padla obranná línia na jeho južnom okraji.
Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov začiatkom decembra vyhlásil, že obsadenie Pokrovska je kľúčovým krokom k ovládnutiu zvyšku Doneckej oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom prejave 19. decembra zdôraznil, že kontrola nad mestom by mohla ruským silám otvoriť postup v niekoľkých smeroch.
Napriek týmto vyhláseniam sa ruským jednotkám dosiaľ nepodarilo obsadiť ani obec Hryšyne, ktorá sa nachádza približne dva kilometre severozápadne od Pokrovska. To im komplikuje podporu operácií zameraných na dobytie posledných dvoch veľkých miest v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny – Kramatorsk a Slovjansk. Objavovali sa pritom úvahy, že postup z južného smeru by mohol byť jednoduchší než prienik cez silne opevnené oblasti na juhovýchode a východe.
Ruské sily zároveň pokračovali v útokoch severne od mesta a priamo v oblasti Kotlyne s cieľom prerušiť ukrajinským jednotkám ústupové trasy. Vyplýva to z mapy, ktorú 27. januára zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Moskva pritom o dobytí Pokrovska informovala opakovane. Ruské ministerstvo obrany oznámilo jeho obsadenie už začiatkom decembra a následne toto tvrdenie zopakovalo aj 28. decembra.